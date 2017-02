Ez a méreg, nem az arzén

Még 600 millió kell rá



3,8 milliárd forintot ráköltöttek, sok helyen rosszabb lett, mint volt, most újabb 600 milliót kell rákölteni – összegezte Lázár János országgyűlési képviselő makói fórumán az ivóvízminőség-javító program eddigi mérlegét.

A Makói kistérségben most egyedül a Nagyéren kialakított, Csanádalbertit, Pitvarost és Ambrózfalvát is ellátó rendszer működik, az ivóvízminőség-javító program eredményeként. A többi helyen a régi berendezés üzemel. Makón dolgozik az új is, de nem a hálózatba engedik a vizét, hanem a csatornába.Az emberek a régi rendszer vizét isszák. Ez azért különös, mert az országban az elsők között a Makó-térségi Víziközmű Kft. kezdett kísérletezni az ezredforduló utáni évtizedben azzal, hogyan lehetne az Unió által előírt szabványnak megfelelő ivóvizet készíteni. Azért vették komolyan ezt a munkát, mert látszott, hogy a szakma országos kutatóbázisára már nem lehet számítani.– Makón, Maroslelén, Földeákon, Óföldeákon minden számításba jöhető technológiát kipróbáltunk – reagált kérdésünkre Medgyesi Pál többszörös életműdíjas vízellátási és vízkezelési szakmérnök, aki ötven évig foglalkozott vízellátással. – Végül a holland, finn, román és hazai partnerek által összehozott, uniós finanszírozású Sumanas projekt hozta meg a kívánt eredményt. A napi száz köbmétert előállító berendezés évekig működött kifogástalanul.Az itt elért eredményekből előadások, tanulmányok készültek, és a tapasztalatot is hasznosítja részben a szakma. Az itt kikísérletezett technológiát helyben mégsem alkalmazták.– Ez tanulságos történet. Az ivóvízminőség-javító beruházásokra társulásokat hoztak létre az önkormányzatok. Közösen döntöttek, de határozataikat mindig jóvá kellett hagyatni a közreműködő hatósággal és a nemzeti fejlesztési ügynökséggel, meg volt kötve a kezük. Akik meg vállalkoztak, nem látták át, mekkora technológiai kihívás ez. Ezért nem akarok hibáztatni senkit, de nekünk, ivóvíz-szolgáltatóknak – és egyébként másutt is ez volt a helyzet – nem volt beleszólásunk abba, milyen technológia valósuljon meg. A közbeszerzéseket kiírták egy adott feladatra, és csak az számított, hogy a nyertes vállalja a megoldást, az mellékes volt, milyen módon. Makón a nyertes nem a Sumanas technológiáját választotta. Az előterveket – ahogyan másutt is a fölkészültebb vízszolgáltató cégek – sokszorosan kifogásoltuk, észrevételeink kisebb részét figyelembe vették, a többit nem. A kivitelezés idején is lehetett volna még alakítani, de bár a kft. még létezett, már nem mi szolgáltattuk a vizet Makón. Annak örülök, hogy az általunk megterveztetett UV-s fertőtlenítő végül mégiscsak elkészült a makói víztoronyba. A kivitelező nem végezte el azt a kísérleti munkát, amit mi megcsináltunk, ezért most módosítania kell a technológiát.Mi a történet tanulsága?A mérnök szerint az, hogy minden érintettnek, különösen a mérnököknek és kivitelezőknek jobban kell tisztelniük az ivóvizet.