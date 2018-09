Falunapok hétvégéje: Díszpolgári címek Magyarcsanádon, Bikini koncert Maroslelén

A megye falvai közül a legkisebb a maga 404 lakosával Kövegy, így nem csoda, hogy nem tudnak itt minden évben falunapot rendezni. A legutóbbit éppen négy évvel ezelőtt tartották. Ennek ellenére – vagy talán éppen ezért – most egész napos, kora reggeltől késő estig tartó, sztárvendégeket is felsorakoztató programsorozattal álltak itt elő. A község polgármestere, Galgóczkiné Krobák Mária azt mondta, jövőre is megpróbálkoznak hasonló attrakcióval – méghozzá pályázati támogatásból.Kiszomboron, mint a megnyitón Szegvári Ernőné polgármester fogalmazott, a kikapcsolódás, a beszélgetés, a közösségépítés állt az ugyancsak színes programsorozat középpontjában. A falu különlegessége, hogy rendkívül gazdag műemlékekben – ezeket a helyi honismereti kör tagjai mutatták be az érdeklődőknek. Az is elhangzott, hogy a zomboriak épp a végére értek a vízelvezető hálózat felújításának, így már nem kell tartaniuk a belvíztől.Ketten is díszpolgári címet kaptak idén a nemzetiségi gasztronómiai fesztivállal egybekötott, ezúttal már negyedik alkalommal megrendezett magyarcsanádi Szent Gellért-napon. Az egyik kitüntetett Farkas Jánosné, a falu egykori, hosszú időn át szolgált polgármestere, mellesleg a jelenlegi polgármester édesanyja volt. A másik díszpolgári cím posztumusz: néhai Higyisán Aurél önkormányzati képviselő, kapta, a díjat könnyekig meghatódott özvegye vette át Farkas János polgármestertől.Maroslelén viszont idén nem adtak át díszpolgári címet. Ettől függetlenül a falunak van mire büszkének lennie: épül a kerékpárút, a községháza rendőrőrsnek is otthont adó új szárnya, ráadásként Martonosi György polgármestertől azt is megtudtuk, hogy megállt a lélekszám csökkenése, ami különösen figyelemreméltó. Idén is volt gasztrofesztivál és motorosfelvonulás, a legnagyobb sikert azonban alighanem a Bikini együttes élő koncertje aratta a falu főterén.