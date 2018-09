Faragóné házát patkányok rágták meg - Az önkormányzattól vár további segítséget

Faragóné háza kívülről is megrepedt – ez azonban inkább a városrészre jellemző belvíz, semmint a patkányok számlájára írható. Fotó: Szabó Imre

A rágcsálók néhol a falat tették tönkre...

A padlásra is befészkelték magukat

– Szétrágták a patkányok a házamat, és hiába kértem, az önkormányzat csak félig-meddig oldotta meg a problémát. Nincs, aki segítsen rajtam: a férjem évekkel ezelőtt meghalt, a lányom kórházban van – panaszkodik a 65 esztendős, makói Faragó Jánosné.Az özvegyasszony Honvéd városrészben, a Dembinszky utcában lakik. Errefelé sok a düledező, romos vályogház, az övé ellenben viszonylag jó állapotú.Azt mondja, amíg a férje élt, hagymázni jártak, volt pénzük, és egy putri helyén építették fel a mostani házat, amely majdnem teljes egészében téglából épült. Úgy gondolja, a városban 4 éve lezárult szennyvízcsatornázásnak tulajdonítható, hogy megrongálódott az ingatlan, ugyanis akkor a földmunkák miatt valóságos patkányinvázió volt. A rágcsálók néhol a falat tették tönkre, de a padlásra is befészkelték magukat – azóta a plafon a fürdőszoba felett beázik, pedig előtte ilyesmi nem fordult elő. Még némelyik bútort is tönkretették az állatok.Faragóné elmondása szerint azt kérte az önkormányzattól, hogy irtsák ki a patkányokat, illetve hogy hozzák rendbe az épületet. Megemlíti: a körzet önkormányzati képviselője, Sánta Sándor volt az, aki erre ígéretet is tett. Ahogy körbevezetett a házban, annyi mindenképpen látszott, hogy volt, amit rendbe is hoztak: láttunk újravakolt falakat, helyreállított padlózatot, sőt, patkányfogó ketrecet, illetve irtószert is. Az udvaron egyébként vagy fél tucat kisebb-nagyobb kutya van – ha még mindig lennének rágcsálók, minden bizonnyal összefognák őket. De az is tény, hogy láttunk kirágott faldarabokat, sőt szétrágott bútorokat is, a fürdőszoba mennyezetén lévő penészfoltról nem is beszélve.– Faragóék minden lehetséges segítséget megkaptak a problémájuk rendezéséhez – húzza alá a körzet képviselője, Sánta Sándor. Ha a helyreállításhoz továbbira van szükségük, a városrészben most zajló Kaláka-programon keresztül kaphatnak. A városatya azonban megjegyezte, Honvédban nagyon sok a különböző okok miatt tönkrement lakóingatlan. Ezeket általában már nem is nagyon érdemes rendbe hozni, és amikor a város segítséget nyújt, szem előtt kell tartani az egyenlőség szempontját is – tette hozzá.