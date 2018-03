Fáznak a dolgozók: fűtenek-e rendesen a makói kandallógyárban?

A hőmérő tudja eldönteni a vitát, hideg van-e a csarnokban. Fotó: Szabó Imre

„Fáznak a dolgozók a kandallógyárban! A makói Váll-Ker Kft. évek óta spórol a fűtéssel!" – hívta fel a figyelmünket egy feltehetőleg nem valós személyt takaró e-mail-címről érkezett levél. A szerző más panaszokkal is előállt, például hogy megkövetelik a munkaruha viselését vagy a beléptető kártya használatát – ami nyilván másutt is hasonlóképp van.A hőmérséklettel kapcsolatos kifogás azonban, ha igaz, tényleg probléma. Az e-mail szerint vizes, csekély fűtőértékű rönkfával vagy fahulladékkal tüzelnek. „Jobb esetben fel lehet nyomni a csarnok levegőjét úgy 18 fokra, de inkább a 12-14 megszokott. És nincs egy kemény tél!" – így a panaszos, aki a levél tanúsága szerint ismerős a gyárban, ezért úgy döntöttünk, váratlanul meglátogatjuk az üzemet, elbeszélgetünk a cég vezetőjével és a dolgozókkal is.

Az összesen 400 embert foglalkoztató üzem első embere, Tóth István lapunknak azt mondta, neki senki sem jelezte, hogy fázna, ugyanakkor elismerte, hogy átmenetileg tényleg volt gondjuk a fűtéssel. – A tavasszal vásárolt fánk sajnos elfogyott, amit helyette be tudtunk szerezni, az csakugyan nedvesebb. Éppen ezért, amikor a múlt héten csütörtökön és pénteken rendkívüli hideg lett, nem lehetett az előírásoknak megfelelő hőmérsékletűre felfűteni a csarnokokat. A dolgozóink érdekében két napra leállítottuk a termelést – mondta. Hozzátette, mivel a kandalló egyébként is szezonális termék, megszokott dolog, hogy időnként leállnak. A cég által előírt szabadságok időtartama azonban soha nem haladja meg a törvény által megengedettet – azaz a teljes keret felét.Tegnap délelőtt 11 körül a csarnokokban is jártunk. Azt láttuk, a dolgozók mindenütt vastagon felöltözve, céges munkaruhában szorgoskodtak – volt, aki sapkát viselt. Egy csarnokban mértünk 21 fokot, a többiben 16-17 fok volt a hőmérő szerint. Az előírt minimum 14 fok. Szót váltottunk néhány dolgozóval is – természetesen olyankor, amikor a főnök nem volt fültanúja a beszélgetésnek. Ők annyit megerősítettek, hogy közvetlenül a munkakezdés idején, reggel 6-tól nagyjából 8-ig, amíg át nem melegszik a csarnok, tényleg szokott hideg lenni. Az egyik munkás azonban megjegyezte, ez télen mindig így van, és azért ez még mindig komfortosabb, mint mondjuk egy építkezésen dolgozni.Az igazgató hozzátette, aki kint dolgozik, nemcsak meleg ruhát, de forró teát is kap, s azt is: a csarnokok korszerűsítésére időről időre komoly összegeket költ a vállalkozás. A béremelés egyébként idén átlagban 25 százalékos volt náluk.