Februárra kész lesz a nagylaki elkerülő

Locskai Zoltán polgármester bizakodva figyeli a falu határában zajló építkezést. Fotó: Szabó Imre

Egyszerre több helyen is folyik a munka: a körforgalomtól a vasúti átjáróig szélesítik az utat, építik a közlekedési csomópontot, és a vámhivatalnál is folyik az építkezés. Maga az Élővíz- csatorna melletti két és fél kilométeres útszakasz pedig már le is van aszfaltozva – tájékoztatta lapunkat Locskai Zoltán, Nagylak polgármestere a munka állásáról.Mint korábban megírtuk, az elkerülőre azért van szükség, mert miután az M43-as sztráda elkészült Csanádpalotáig, kiderült, hogy az ottani határátkelőt az élő állatot, növényi árut és veszélyes szállítmányt hozó kamionok nem használhatják. Ezeknek onnan át kell menniük Nagylakra, a régi átkelőhöz. Azért, hogy ezek ne a falut átszelve, vagy a régi 43-ason közlekedjenek, kell az új út, ami Nagylak mellett viszi el Palotától a forgalmat. Az elkerülőt tehát nemcsak a nagylakiak várják, hanem a 43-as mentén élő apátfalviak, illetve magyarcsanádiak is – most ők szenvednek az átmenő forgalomtól.Locskai azt mondja, ha kész lesz az út, az amiatt is könnyebbség lesz a nagylakiaknak, mert a gyakran órákat, többnyire járó motorral várakozó kamionok ezen a lakott területektől távolabb fognak állni. Ráadásul úgy tudja, határozott ígéret van arra, hogy az út mellé zajvédő fal is épül. Ha a munka a mostani tempóban halad, az elkerülőt jövő februárban ideiglenesen, májusban pedig véglegesen üzembe helyezhetik.