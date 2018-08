Fejlesztik az ipari parkot Makón

– A fejlesztésnek köszönhetően reményeink szerint új befektetők jönnek az 1998-ban létesült ipari parkba, akár kisebb területet igénylő vállalkozások is – mondta Farkas Éva Erzsébet polgármester a szerződés aláírása előtt. Elhangzott: a 380 millió forintos, központi forrásból finanszírozott beruházás 105 hektárt érint, a munka két ütemben folyik majd, és jövő márciusig tart. Ennek során utak, víz- és szennyvízelvezető csatornák épülnek, illetve újulnak meg a makói ipari parkban, és a közvilágítás is javulni fog. A kivitelezésre az RMB Transz Kft. kapott megbízást. Ügyvezetője, Gubacsi Szilárd azt mondta, a jövő hét elején veszik át a munkaterületet.



Mivel a beruházás részeként a közvilágítást is fejlesztik, külön megkérdeztük, kap-e világítást a Királyhegyesi út ipari parki szakasza. Itt ez hiányzik, pedig sokan járnak rajta kerékpárral esti műszakba; mellette egy mély árok van, ezért sokan panaszkodnak miatta. Siket Tibor, az innovációs iroda munkatársa azt válaszolta, nem: a park belső területén lévő utakról van szó, amelyek egyébként energiatakarékos ledlámpákat kapnak. A Királyhegyesi út nem az önkormányzaté, hanem a Magyar Közúté; a város már kérte, hogy legyenek itt is lámpák – eddig hiába.