Fejlesztik az ipari parkot Makón

Dolgoznak a munkagépek az 1998-ban alapított, 107 hektáros makói ipari park még üresen álló területrészén – tapasztaltuk tegnap a helyszínen. Farkas Éva Erzsébet polgármester elmondta, a közel 400 millió forintos, pályázati támogatásból finanszírozott beruházás keretében közművesítik a területnek azt a részét, ahol ez még hiányzott – ez a park több mint 40 százalékát jelenti.A munka szeptemberben indult, két ütemben folyik majd, és jövő márciusig tart. Ennek során 650 méternyi út épül 12 bejáróval, víz- és szennyvízelvezető csatornákat hoznak létre, illetve újítanak meg, ahová kell, bevezetik az áramot és a gázt, illetve az internethálózat és a közvilágítás is javulni fog. A kivitelezésre az RMB-Transz Kft. kapott megbízást. A kivitelezés eddig mintegy negyedrészben készült el.Tószegi Tamás, az RMB- Transz Kft. felelős műszaki vezetője azt mondta, az útalapok megerősítése befejeződött, most látnak hozzá a különböző közművek fektetésének. Most két brigád dolgozik az utaknál, ugyancsak kettő a vízelvezető csatornákon, és a jövő héten lát munkához még kettő – ez utóbbiak a közművekkel fognak foglalkozni. Ez az éppen szükséges feladatok függvényében 20-40 embert jelent. Az építkezés 2019 márciusában fog befejeződni.Az ipari parkban jelenleg harminc cég működik. Tóth István, a Váll-Ker Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta a fejlesztésről: azért is jó, mert ennek köszönhetően kisebb területet igénylő, akár helybeli vállalkozások is ide tudnak majd települni.