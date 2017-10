Fél évig tart az építkezés, addigra megújul a környék, de most káosz van a makói piac utcájában

A makóiakat az vigasztalhatja a mostani nehéz napokban, hogy jövőre megszépül a piac utcája. Fotó: Szabó Imre

– Eleve nehezen tudtunk járni a piacra, most meg, hogy az egész utcát feltúrták, különösen bonyolult a dolog – mondta a piacról kifelé jövet a makói Perneki Petra. Babakocsival, kisfiával együtt jött ide, és bár azt mondta, boldogul a rendkívüli helyzettel, már nagyon várja, hogy vége legyen. Tegnap sokan jártak errefelé, hiszen a Maros-parti városban a szerda, a péntek és a vasárnap a piacos nap.

Átvágják az aszfaltot



Át kell vágni az aszfaltot a Pulitzer sétánynál, a fűtőmű előtt a könyvtár körüli rehabilitációs munkák részeként – tájékoztatta lapunkat a városháza. Erre a hőtávvezetékek, illetve használatimelegvíz-vezetékek beépítése miatt lesz szükség. A munkát ma és holnap végzik el; a gyalogosforgalmat ez nem fogja zavarni, az autókat a Deák Ferenc utcára terelik. A szokásos forgalmi rend szombat reggelre áll vissza.

A makói piac utcája most valóságos csatatér: nyitott, elkerített árkok, felszabdalt utak, járdák, a munkálatok miatt lezárt parkolók mindenütt. Megírtuk, a József Attila Könyvtár újjáépítésével együtt a Deák Ferenc utca, a Pulitzer sétány és a Csanád vezér tér egy része is megújul. Előbbi hosszú és forgalmas belvárosi utca: a mintegy hatvan lakóház mellett üzletek is vannak itt, no meg a már említett piac. A két oldalról százesztendős platánsorral szegélyezett utcában jelenleg a közművezetékeket cserélik. Ez nyilván fontos – másképp lehet, hogy az új aszfaltot, járdát nem sokkal az elkészülte után bontani kellene.Ezt nem vitatják az árusok sem, akik azért szenvednek a helyzettől. A csanádpalotai kötélgyártó, Nagy Péter például szóvá tette, hogy sok kereskedőnek nehézkes most a ki- és berakodás, kevés a kerékpártároló, és a vevők a kocsit sem tudják a közelben hagyni, mert a nagy parkoló tele van építőanyagokkal. A pitvarosi zöldséges, Bucsai György ehhez hozzátette: szerinte ezeket a közeli Návay téren kellett volna inkább tárolni. Egyúttal úgy vélte, jó munkaszervezéssel gyorsabban is haladhatna a beruházás.Az építkezéssel kapcsolatos felfordulásról a napokban egy lakossági fórumon Farkas Éva Erzsébet azt mondta, elnézést és türelmet kérnek a környéken lakóktól, az üzletek bérlőitől, tulajdonosaitól. Hozzátette, a parkolást erre az átmeneti időre a környező utcákban tudják biztosítani, és azt is, hogy a Deák Ferenc utcai parkolóban szokásos, halottak napja előtti virág- és koszorúvásárt a Návay téren, a víztoronynál fogják megrendezni.Az építkezés befejezése a korábbi információk alapján jövő tavaszra várható.