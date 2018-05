Fél évszázad a zene, a tánc és a képzőművészet jegyében Makón - Kitüntetik a művészeket

Fotó: Szabó Imre

Fél évszázados hagyománya van a Maros-parti városban annak a művészetoktatásnak, amit elődintézményei után jelenleg a Makói Általános Iskola folytat – tudtuk meg Szilágyi Rékától, a művészeti intézményegység vezetőjétől. Lapunknak elmondta, ebben közel félezer diák és 32, művészdiplomával is rendelkező pedagógus vesz részt nemcsak Makón, hanem az iskola vidéki telephelyein, Apátfalván, Csanádpalotán és Királyhegyesen. Zeneművészetet, táncművészetet és képzőművészetet is oktatnak. Tevékenységüket Makó Városért emlékplakettel ismerik el a városnapi ünnepi testületi ülésen.Mint megtudtuk, a jubileumot az iskola maga is köszönti, méghozzá egy egész hetes programmal. Szerdán a képzőművészeti képzésben részt vevő gyerekek alkottak együtt az iskola udvarán, egy ötször három és fél méteres óriásfestményt készítettek, majd a növendékek vizsgakiállítása nyílt meg a Hagymaházban, illetve tanári koncertet tartottak a Koronában. Csütörtökön a néptáncosok tartottak gálaműsort a Hagymaházban csíkkarcfalvi zenészek és táncosok közreműködésével. Szombaton megyei fúvószenekari találkozót tartanak a Zenepevilonban, vasárnap pedig jubileumi nagykoncert lesz a Hagymaházban tanárok, volt és jelenlegi diákok közreműködésével.A néptáncgála előtt villámcsődület is volt a Hagymaháznál.