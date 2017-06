Feljelentik a szemetelőket: Makón megoldott a zöldhulladék kezelése, mégis a térre vitték a gallyakat

– Felháborító, hogy vannak, akik ennyire semmibe veszik a közösségi együttélés szabályait! – mondta Czirbus Gábor a Szent István téren tartott sajtótájékoztatón. – Tábla is jelzi, hogy tilos hulladékot lerakni, mégis ide hordták a gallyat. Zsákszámra hoztak ki füvet és falevelet. Pedig városunkban megoldott a zöldhulladék kezelése. Lehet kérni komposztálóedényt. Házhoz menő szolgáltatás is van Makón, illetve a hulladéklerakó telepen is el lehet helyezni a gallyakat, a fűnyesedéket.Czirbus Gábor a héten emiatt feljelentést tett a jegyzői hivatalban. – Kérem a lakosságot, ha valaki tudja, kik hordták ki a térre a hulladékot, jelezzék a jegyzői hivatalban. Tervezem, hogy körbejárom a környéket, és megkérdezem az itt élőket, láttak-e valamit. A rendőrséghez is fordulok, szeretném, ha végignéznék a térfigyelő kamerák felvételeit. Sajnos nem ez az egyetlen illegális szemétlerakó Makón, amit a városgazdálkodási kft. szokott eltakarítani. Ha kiderül a szemetelők kiléte, kemény bírságra számíthatnak – erősítette meg az alpolgármester.