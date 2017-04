Fellélegezhetnek a makói gazdák

Szilágyi Zoltán a traktor kormányánál. Ha külterületre megy vele, nem kell külön engedélyt kérnie, aminek nagyon örül.

Fotó: Szabó Imre

– Egyszerűbb lesz így az élet, hiszen nekem is van 4 ilyen járművem, amivel az idénymunkák idején a külterületi termőföldekre kell járnom – mondta a makói Szilágyi Zoltán . A továbbiakban nem kell a makói gazdáknak külön kérelmezniük, hogy 20 tonnánál nehezebb járműveikkel használhassák az utat.Mint megírtuk, ezeket az idei évtől tiltották ki a 43-as főút teljes makói szakaszáról, mert az új útdíj bevezetése óta a sofőrök visszaszoktak ide. Ez ugyanakkor a helyi fuvarozókat, termelőket is hátrányosan érintette. Kádár József önkormányzati képviselő, gazdaköri elnök a jó hírt tegnap jelentette be: a tilalmi táblákat kiegészítették azzal, hogy kivéve célforgalom. Így a termelők az egyébként is náluk lévő forgalmi iratokkal igazolni tudják, hogy őket nem érinti a korlátozás.

A lapunkban az ügy kapcsán néhány hete megszólalt gazda, Nagy-György József már akkor azt mondta, útvonalengedély helyett egyszerűbb lenne a helyieket kiegészítő táblák kihelyezésével mentesíteni. Most megkérdeztük Kádár Józsefet, ez adta-e az ötletet, de azt mondta, nem. Már korábban is tárgyaltak erről a Közúttal, ez vezetett végül eredményre. Amivel egyébként nemcsak több száz gazda járt jól, de más vállalkozók is, akik helyben közlekednek nagy tömegű járművekkel.