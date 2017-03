Szerda reggel nyolc órakor feloldották a makói kórház járványügyi zárlatát - jelentette be a helyettes országos tisztifőorvos szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.Szabó Enikő elmondta, a zárlat feloldásánál figyelembe vették az epidemiológiai körülményeket, a betegség lappangási idejét és azt, hogy nem volt újabb kanyarógyanús eset az intézményben.A szakember beszámolt arról, hogy a múlt heti adatokhoz képest kettővel, 54-re emelkedett a kanyarógyanús esetek száma. Tizenöt esetben már igazolták is a betegséget, 39-ben még folyamatban van a laboratóriumi vizsgálat, háromban pedig már korábban kizárták a kanyarót.Szabó Enikő elmondta, országos járványveszély továbbra sincs, a kanyaró elleni oltóanyag (MMR-oltás) patikában elérhető. Ugyanakkor megemlítette, az oltást azoknak ajánlják, akik tudják magukról, hogy kanyaróval fertőzött országba utaznak és nincs védettségük a betegség ellen.A Csongrád megyei járvánnyal kapcsolatban ötszáz oltást felhasználtak a rendelkezésre álló nyolcszáz adagból, és továbbra is vizsgálják a megyei egészségügyi dolgozók védettségét.A kanyaró súlyos fertőző betegség, amelynek kezdetben influenzaszerű tünetei vannak: torokfájás, köhögés, magas láz. A beteg a tipikus kiütések megjelenése előtt négy nappal már fertőzhet, és a fertőzőképesség a kiütések eltűnése után még négy napig tart.Ahogy megírtuk, kanyarójárvány ütötte fel a fejét a makói kórházban, ezért az intézményt március 4-én lezárták – szünetel a beteglátogatás, a sürgősségi vagy fekvőbeteg-ellátásra szorulókat egyelőre máshová viszik. 3 nappal később újabb dolgozó fertőződött meg kanyaróval a makói kórházban. Az egészségügyi dolgozókat szükség esetén Makón és Szegeden is beoltják a vírus ellen - már Szegeden is látogatási tilalmat vezettek be.A makói kórházban kanyaró miatt elrendelt zárlat következtében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) szombaton módosította a területi ellátási kötelezettséget. Ez alapján a Békés megyei orosházi kórház látja el négy Csongrád megyei település betegeit . A makói kórház dolgozói közül 12-en fertőződtek meg