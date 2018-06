Feloszlott a roma önkormányzat Makón - a kétharmad folytatná

– Folytatni szeretnénk az eddig megkezdett munkát, újra indulunk – mondta Dömötör József alelnök és Gyémánt Mihály képviselő lapunk érdeklődésére. Ők ketten voltak a háromtagú makói roma nemzetiségi önkormányzatból, akik június 6-án indítványozták, majd meg is szavazták, hogy a testület oszlassa fel magát.



Mindketten úgy érzik, sokat tettek a makói romákért, és számítanak arra, hogy újra bizalmat kapnak. Dömötör most megerősítette: azért javasolta a feloszlást, mert az elnökkel, Gilingerné Ráday Krisztinával hosszú ideje nem tudtak együttműködni.



Nem csak az volt a gond, hogy telefonon nem érték el: rendezvények, programok maradtak el amiatt, hogy nem tudtak vele kommunikálni. Emlékezetes: az elnök tegnapi lapunkban azt nyilatkozta, szerinte ez csak kifogás, és aki akarta, eddig is el tudta őt érni

.

A feloszlásról döntő testületi ülésen ott volt Czirbus Gábor alpolgármester is, aki szerint ez cirkusz, és a lehető legrosszabbkor jött, ráadásul az időközi választás a másfél milliós önkormányzati támogatás harmadát el fogja vinni.



Dömötör azt mondta, tényleg lett volna jobb helye annak a pénznek, de nem volt más választásuk: úgy érezték, mivel az elnök nem működik együtt velük, teljesen ellehetetlenül a munkájuk. Azt kérték a választási bizottságtól, hogy az időközi választást a lehető legközelebbi időpontra írják ki.



– Nem szeretnénk, ha a romák vagy a városi önkormányzat úgy érezné, cserbenhagytuk őket éppen most, amikor kezdődik a Honvéd-program – indokolta a kérést Gyémánt Mihály.



Arról, hogy kikből áll majd az új roma nemzetiségi önkormányzat, a Makón roma szavazóként regisztráltak döntenek – ők 221-en vannak. Az elnökkel együtt háromtagú testület egyik helyén biztosan lesz változás, Gilingerné ugyanis azt mondta lapunknak, ő nem szeretne az időközi választáson indulni.