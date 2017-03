Feltámadt a presszózene Makón

– Szegedről jöttem át, kifejezetten Misi kedvéért, aki a keresztlányom lagziján is muzsikált – mondta az egyik makói étterem vendége, Keszthelyi Jánosné. Az ikerhúgával és a barátjával jött el. Amióta a férje meghalt, nemigen mozdult ki otthonról, most viszont jól érezte magát – mint fogalmazott, egy kis nosztalgiára olykor szükség van. A vendéglőben – a szokásostól eltérően – élőmuzsika szólt a makói Sztojkó Mihály jóvoltából, aki egy szál szintetizátorral és a hangjával teremtett retró hangulatot. Otthon érezte magát, hiszen a nyolcvanas években ugyanebben az épületben zenélt.A 63 esztendős muzsikus neve a városban szinte mindenkinek ismerősen cseng az idősebb korosztályból. Az utóbbi időben jobbára csak barátainak, rokonainak játszott, pedig végzettséggel is rendelkező zenész, már az apja, sőt az apai nagyapja is muzsikált, énekelt. Jó szívvel emlékezik azokra az időkre, amikor Makón minden szórakozóhelyen élőzene szólt.Ennek akkoriban volt kultúrája, ráadásul a zenészeknek tisztes jövedelmet biztosított. Többször elmondta, hiányzik neki az egykori zenés esték hangulata, amikor vasalt ingben, öltönyben szórakoztatták a közönséget, és amikor a jó muzsikust tisztelték, becsülték – ezért is örült nagyon, hogy most újra éttermi közönség előtt játszhatott. Délután 6-kor kezdte, és fél egykor fejezte be, nem győzött ráadásokat adni.A Maros-parti városban az utóbbi években csak ritkán, különleges alkalmakkor szólt élőmuzsika valamelyik étteremben – ennek a világnak tulajdonképpen a rendszerváltással egy időben leáldozott. Pedig, mint a múlt szombat is bizonyította, a szórakoztatásnak erre a formájára bizony volna igény: az étteremben aznap este nemigen volt szabad hely, előre kellett foglalni, volt, hogy közben az utcán is várakoztak. Misi most abban bízik, hogy ez nem az utolsó alkalom volt.