Felújítják a makói Ford-falat

A Deák Ferenc és a Vásárhelyi utca sarkán álló épületben 1922 és 1944 között működött – a Makóról elszármazott konstruktőr, Galamb József rokonainak jóvoltából – az egykori Ford-lerakat. A falon még ma is kivehető a Ford–Lincoln–Fordson felirat, és a négy, autókat ábrázoló képből is felismerhető egy – igaz, mint meggyőződtünk róla, már nagyon nehezen. Farkas Éva Erzsébet polgármester a veterán autós-motoros egyesület közgyűlésén jelentette be a felújítást, részleteket azonban nem árult el. Érdeklődtünk a városházán, ahol megerősítették, hogy meglesz a felújítás. A teljes homlokzatot, illetve a reklámfeliratokat és az ábrákat is újraalkotják – már árajánlatokat is kértek. Jövőre aktuális is lesz a munka, hiszen éppen 110 esztendős lesz a Galamb által megálmodott, az évszázad autójává választott Ford T-modell, ráadásul addigra befejeződik a Deák Ferenc utca átalakítása. A városi múzeum évekkel ezelőtt egy szakértő becslése alapján megállapította, erre a munkára minimum 6 millió forint kellene – ma már bizonyára több.A veterán járművekkel foglalkozó civil szervezet, amely birtokol is egyet a nevezetes Ford T-modellből, nagy örömmel fogadta a hírt. Elnökük, Szilágyi László azt mondta, ez komoly turisztikai vonzerőt is jelentene – Makón már most is erős a Galamb-kultusz, és a régi autók szerelmesei is régóta tartanak itt találkozókat. Véleménye szerint a legjobb megoldás az lenne, ha a város magát az épületet is megvásárolná a jelenlegi tulajdonosától.