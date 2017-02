Felújítják a makói Hagymaházat: szomorú képet mutat a modern magyar építészet egyik remeke

– Sok esetben másodosztályú anyagokat építettek be, a korábbi, 2007-es felújítás alkalmával csak festettek és burkoltak, ráadásul időközben szigorodott az energetikai szabvány – ezzel indokolta Siket Tibor , a helyi innovációs iroda szakembere, miért kell hamarosan felújítani az alig 19 esztendős makói Hagymaházat. A Makovecz Imre tervezte épület, amely 3 másik magyarországival együtt került bele 10 éve a modern építészet világatlaszába, kívül-belül elszomorító képet mutat: a vakolat mállik, a falakon, a mennyezeten beázások nyoma, a homlokzatot hosszú repedések csúfítják.A beruházás legfontosabb részeként a terméspala tetőt kibontják, hogy kicseréljék alatta a régi, tönkrement fóliát, illetve szigetelőréteget – ebből adódik az épület legnagyobb hővesztesége. Hiányzik a 4 torony szigetelése is, amit most pótolnak, az üveglapokat pedig letisztítják, ahol szükséges, cserélik. A tetőn bádogosmunkákat is végeznek, illetve 3 sorban hófogókat szerelnek fel. A tornyokon és a homlokzaton éktelenkedő repedéseket lecsiszolják, a gombás felületeket fertőtlenítik, a falakat újravakolják és -festik, ahol szükséges. A további felvizesedés megelőzésére az esővíz-elvezető csatornákat a föld alá vezetik._%Czirbus Gábor%_ alpolgármester a felújításról szóló sajtótájékoztatón elmondta, a beruházás 120 millió forintba kerül – a város a pénzt központi támogatásként kapta rá. A Hagymaház igazgatója, Zsámboki Erika azt ígérte, hogy a munka nem fogja zavarni a ház programjait, csak a mozi zárhat be egy időre.