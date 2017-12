Felújítják a makói kórház szakrendelőjét

– A makói kórház hamarosan új ultrahang-készüléket vásárolhat, a szerződés már aláírásra vár - jelentette be Kallai Árpád főigazgató csütörtök este a makói Koronában, ahol véget ért az egészségügyi központ idei fórumsorozata a makói járásban.



A fórumon ezúttal szerény volt az érdeklődés, az intézményvezető azonban azt mondta, mindig fontosak az ilyen rendezvények, hiszen bármikor felmerülhetnek megoldandó problémák. Példaként elmondta, egy ilyen fórumon kérték azt, hogy ha valakit hét végén engednek haza a kórházból, akkor ne csak a háziorvosi javaslatot fogalmazza meg az orvos a zárójelentésben, hanem a receptet is írja fel, különben a páciens egy-két napra gyógyszer nélkül marad. A jövőről szólva azt is elmondta, tervezik a kórház járóbeteg-szakrendelőjének teljes felújítását, 300 millióból.