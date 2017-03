Felújítják Makó dísztavát

Ismét száraz Makó egyetlen dísztavának, a Petőfi parkinak a medre. Amikor tegnap a helyszínen jártunk, az alján lévő víz maradékát szivattyúzták ki. A halakat – mintegy 1200 aranyhal élőhelye a mesterséges tó – már korábban kifogták és elvitték. A tóban összegyűlt rengeteg falevelet, valamint a beledobált mindenféle hulladékot ugyancsak elszállították a napokban.



Nagy Nándor, a városgazdálkodás ügyvezető igazgatója lapunknak azt mondta, minderre elsősorban azért van szükség, mert a medret borító új fóliáról kiderült, hogy valahol szivárog, és ezt szeretnék garanciálisan kijavíttatni. Mint emlékezetes, tavaly tavasszal kapott vadonatúj mederbélelést, és akkor teljeskörűen fel is újították a tavat. Addigra a régi fólia már elöregedett.



A Petőfi parki dísztavat nagyon szeretik a makóiak – megírtuk, hogy a télen aggódó olvasók jelentkeztek akkor, amikor a jég alatt közvetlenül pihenő halakról azt hitték, elpusztultak, és akkor is, amikor a jég alatt maradt a természetes elhullás miatt néhány tucat haltetem. Most abban lehet bízni, hogy egy-két héten belül sikerül rendbe hozni, és visszaköltözhetnek az aranyhalak.