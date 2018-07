Ferencszállás mellett már szigetet alkotnak a pet-palackok - ma összegyűjtik - Szemetet hoz a Maros vize

Holnap elviszik

Megkérdeztük az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot is, tudnak-e valamit tenni az ügyben. Azt írták, ma a helyi gátőrrel együtt bejárást tettek a helyszínen, és tudnak az esetről. A probléma visszatérő, hiszen az említett helyen a folyón érkező hulladék a vízállástól függően bármikor felhalmozódhat – tavaly négy konténernyi szemetet szállított el az igazgatóság erről a helyről. Holnap az Ativizig munkatársai összegyűjtik és elszállítják a felgyülemlett hulladékot, az igazgatóság szemeteszsákokat és két konténert rendelt a helyszínre.

A nem mindennapi látványra a hasonló bejelentések fogadására alapított oldal, ahívta fel a figyelmet. Aki felfedezte, azt írta róla, a helyszín a Maros egyik csendes zuga Ferencszállásnál, ahol van egy parthoz közeli, parányi sziget. Ahol a víz megkerüli a szigetet és visszatér a főmederbe, ott feltorlódott néhány uszadékfa. Ezek felfogják a szemetet. Főleg PET-palackról van szó, becslések szerint 200–300 darab, de van minden egyéb is.A helyszínre Ferencszállás polgármesterével, Jani János sal együtt látogattunk ki tegnap. A folyó Ferencszállás és Kiszombor közti részéről van szó. A falu központjától jó 4-5 kilométerre van az a partszakasz, ahonnan a feltorlódott szemétszigetet jól látni. Egyébként csak túrázók, esetleg horgászok járnak erre, a falu lakói nem szoktak. A partra kisodródott palackokat szemügyre véve – sajnos ott is van bőven – egyértelműen megállapítható: ezeket a határ túloldaláról hozta a víz. A bejelentő azt is leírta, megfigyelése szerint a folyón percenként átlag 3 palackot hoz a víz. Mi is hasonló mennyiséget számoltunk össze.azt írta, a bejelentést továbbítani fogják az illetékes önkormányzatnak. Ferencszállás első embere lapunknak tegnap azt mondta, ez eddig nem történt meg, tőlünk értesült a problémáról. A szeméttel egyébként sem tudnak mit kezdeni, hiszen a vízbe nem tudnak bemenni, hogy összeszedjék. Csak a település határában, a falu kiépített folyóparti pihenőhelyénél szokta tavasszal rendszeresen megtisztítani a területet egy baráti társaság a kisodródott hulladéktól.