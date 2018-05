Ferencszálláson még a hamutartót is kikötötték

A ferencszállási csónakkikötőben sem illik szétdobálni a csikket. Fotó: Kuklis István

Viszont az is nyilvánvaló, hogy mindenki, aki itt tartja a csónakját a Maroson, hozzájárult munkájával ahhoz, hogy ez barátságos pihenőhely legyen. Otthonról hozott deszkákból padok, asztalok készültek, uszadékfából, ágakból korlát a meredek part tetején. Az egyik nyárfa törzsén szépen faragott kereszt egy emlékfelirattal. Van hely tüzet rakni, vashordóba lehet dobni a szemetet, ha már tényleg nem bírja hazavinni az ember. A tapasztott fallal körülvett vécé a keresztbe akasztható „foglalt" felirattal külön fejezetet érdemelne. Kulturált hely. Kicsit múzeum is, mert oldalt csónak áll a fák alatt, rajta özönvíz előtti, NDK gyártmányú Tümmler oldalmotor, ezt tábla is hirdeti. Hasonló szerkezetet ma már a Távol-Keleten játszódó akciófilmekben lehet látni.A legérdekesebb holmi mégis a konzervdobozból készült hamutartó, mert vékony drótkötéllel rögzítették az asztalhoz. A kötél alig hosszabb egy méternél, úgyhogy a hamutartót nem lehet elvinni másik asztalhoz. Itt lehet használni, és ha kell, kiüríteni. Dohányzóhely. Amikor itt jártunk – volt fél óránk, és meg akartuk nézni a Marost –, a hamutartó megvizsgálása után körülnéztünk a földön. Nem láttunk eldobált csikket. Aki kíváncsi arra, hogyan tud az ember békében együtt élni a természettel, annak itt érdemes körülnéznie.