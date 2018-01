Fiatal lányok vendéglátóját vitték el a rendőrök Makón - egyelőre nem tudni, miért

– Egyáltalán nem lepett meg, hogy elvitték. Szerintem ideje volt – mondta egy lakó a szemközti házban arról a férfiról, akit a napokban a makói Bajcsy-Zsilinszky lakótelep egyik háztömbjéből vittek el a rendőrök. Az egyik lakó úgy emlékszik, először egy rendőrautó jött, két rendőrrel és ők két, feltűnően fiatal lányt hoztak ki a lakásból. A rendőrök nem sokkal később visszatértek, és elvitték a hatvanas éveiben járó férfit is.



A házban élők közül többen azt mondták, a lakásban jó ideje rendszeresen megfordultak fiatal, feltehetőleg intézetis lányok, néha fiúk is. A lakókat zavarta az állandó jövés-menés, illetve az, hogy ezek a fiatalok a lépcsőházba már a kapu kódjával jutottak be. Az is előfordult nemegyszer, hogy a nyugdíjas férfi, aki hosszú idő óta egyedül él, piros kocsijával hozta haza a lányokat. Hogy mit csinálhatott velük, azt csak találgatják, bár volt, aki megjegyezte: korábban is volt a háznál a rendőrség, sőt egyszer a mentők is.



Érdeklődtünk a megyei rendőr-főkapitányságon, mi miatt kellett elvinni a férfit, illetve indult-e az ügyben eljárás. Azt a választ kaptuk, hogy folyamatban lévő ügyről nem áll módjukban nyilatkozni.