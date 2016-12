Fiatalok vittek ajándékot a kislányát egyedül nevelő látássérült férfinak

Tegnap délután a makói Velnök ifjúsági tanács tagjai átadták azokat az ajándékokat, amelyeket az ifjúsági klubban gyűjtöttek Vass Ádám felhívására a Kovács Mátéról és kislányáról, Dzsesszikáról megjelent alapítványos cikk hatására Megírtuk, a látássérült férfi egyedül neveli kislányát, aki kitűnő tanuló. Szabó Kitti , az ifjúsági civil szervezet elnöke elmondta, többek között játékokat, ruhákat és tartós élelmiszert adhattak át a felajánlók jóvoltából, sőt egy karácsonyfát is, amit feldíszítettek Mátééknak.Az édesapa meghatottan köszönte meg a fiatalok ajándékait – a kislány is mosolygott, főleg a játékoknak örült. Máté hozzátette: a többi segítőnek s persze lapunknak is mérhetetlenül hálásak. Sokan támogatták őket kisebb-nagyobb adományokkal, egy szegedi vállalkozó kifestette a lakásukat, Dzsesszika pedig kerékpárt és táblagépet is kapott. – Olyan szép karácsonyunk lesz, amilyenről álmodni sem mertünk – mondta mosolyogva.