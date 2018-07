Fizetett a makói csapat

– Csütörtök délután rendezte hátralékát a sportpálya-rekonstrukcióval megbízott kivitelezővel szemben a makói utánpótlás-fociegyesület, így sikerült megelőzni a jogi lépéseket – jelentette be csütörtökön Czirbus Gábor makói alpolgármester.Megírtuk, a Maros UFC annak reményében újította fel az Erdei Ferenc téri focipálya lelátóját és öltözőit, hogy az ehhez szükséges pénzt tao-támogatásból meg tudja szerezni. Erre a labdarúgó-szövetségtől engedélyt is kapott, de csak tavaly decemberben, emiatt az időközben lezárult beruházást nem tudta kifizetni a munkát elvégző cégnek, sőt az önkormányzattól kapott 70 milliós kölcsönt sem tudta visszafizetni.Czirbus elmodta, Lázár János honatya közbenjárására a focisták most 80 milliós tao-támogatáshoz jutottak egy dohány-nagykereskedelmi cégtől, amelyből ki tudták fizetni az építőipari vállalkozásnak a 47 millió forintot. A képviselő-testület – mint beszámoltunk róla – legutóbbi ülésén december végéig haladékot adott az önkormányzati hitel törlesztésére. Ennek egy részét a 80 millióból megmaradt pénzből törlesztheti, a többihez további tao-támogatásokra lesz szükség. Az alpolgármester úgy tudja, ettől függetlenül a 300 helyi fiatalnak sportolási lehetőséget biztosító egyesület működése biztosított.