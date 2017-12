Foglalkoztatási paktumot írtak alá Makón: 474 milliós központi támogatás is érkezett

– A cél az, hogy az aláírók közreműködésével megszülessen egy térségi fejlesztési stratégia a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás bővítése érdekében – mondta el kedden Farkas Éva Erzsébet polgármester, amikor a városházán aláírták a makói foglalkoztatási paktum együttműködési megállapodását. Az okmányt a városvezető mellett Juhász Tünde kormánymegbízott, Kakas Béla, a megyei önkormányzat elnöke, Nemesi Pál, a kereskedelmi és iparkamara megyei elnöke, Karkas Mihály, a Givaudan Hungary ügyvezetője, valamint Tóth István, a Marosmenti Vállalkozók Szövetségének elnöke látta el kézjegyével.



Megírtuk: a foglalkoztatási paktum kifejezetten a helyi vállalkozásoknak, illetve álláskeresőknek segít egymásra találni. Ilyenből Csongrád megyében hatot szerveztek meg. A makói Koronában nyár óta, két fővel működő irodát is nyitottak a kormányhivatallal együttműködve, amely eddig 300 vállalkozót ért el, tanulmányt írt és befektetői kiadványokat készített. A megállapodás értelmében állandó fórumot is életre hívnak, ami a foglalkoztatási stratégiát hivatott megalkotni. Ezt februárban hozzák nyilvánosságra.



A kitűzött célok megvalósítására 474 milliós központi támogatás is érkezett Makóra. A pénzt nagyrészt munkabérre, kisebb hányadban képzésekre, a munkába járás segítésére, járulékcsökkentő és munkakipróbáló támogatásokra fogják költeni. A cél az, hogy 2018-tól 3 év alatt összesen 307 embert tudjanak tartósan álláshoz juttatni.