Fogyatékkal élő fiatalokon segít az Angyalsóhaj

– A makói Angyalsóhaj Alapítvány következő nagy célja az, hogy sérült fiataloknak nappal ellátást, foglalkoztatást biztosító házat hozzon létre – jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján az alapítvány fővédnöke, Farkas Éva Erzsébet polgármester. A város már tárgyal a Szeged–Csanádi Egyházmegyével egy Szent István téri ingatlan használatbavételéről erre a célra.



Elhangzott: a szellemileg sérült vagy mozgásukban korlátozott fiataloknak, illetve családjuknak nagy gondot jelent, hogy ők 23 éves korukban kikerülnek az ellátórendszerből, és onnantól jellemzően ki sem mozdulnak otthonról. Erre a problémára a lapunkban is bemutatott gasztroblogger, Libor Mária hívta fel az egyébként rászoruló családokat, illetve a helyi művészetoktatást, tehetséggondozást segítő alapítvány figyelmét.



A szervezők remélik, hogy a nemes cél megvalósításához minél több magánember, vállalkozó is csatlakozik majd. Ennek érdekében december 3-án jótékonysági süteménykóstolót tartanak, ahová jó szívvel várják a felajánlott finomságokat is.