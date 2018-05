Főként járható utakra vágynak a falvakban - A modern városok program után a községeknek indulhat hasonló

Magyarcsanádon 8 kilométernyi útról van szó

A magyarcsanádi Berta Erika kukáját most azért tudja üríteni a szemeteskocsi, mert száraz az út.

Fotó: Szabó Imre

– Esőben nem jön be hozzánk az ügyeletes kocsi, de mi sem tudunk autóval dolgozni menni, lehetetlen a gyerekeket óvodába, iskolába vinni – foglalta össze a magyarcsanádi Táncsics Mihály utcában lakó Berta Erika, miért lenne fontos, hogy a falu szélső utcája szilárd burkolatot kapjon.A faluban összesen 17 utcában lenne kisebb-nagyobb szakaszokon szükség hasonló beruházásra – a Táncsics ezek közül a leghosszabb, 1400 méteres.Farkas János polgármester azt mondja, a faluban a közszolgáltatások – orvosi rendelő, patika, kultúrház és hasonlók – már rendben vannak, a szilárd úttest viszont akkora probléma, hogy azzal önerőből biztosan nem boldogulnak. Összesen közel 8 kilométerről és becsülhetően több százmillióról van szó, így ők a Modern Falvak Program keretében ehhez fognak segítséget kérni. A faluhoz tartozó külső lakott területen, Bökényben is, ahol egy másik pályázati forrásból túrapihenőhelyet szeretnének kialakítani.Mártély is pályázik majd belterületi utak felújítására, különös tekintettel a Rákóczi tér környékére, ahol közel 500 méternyi részt még nem fed aszfalt. A rekonstrukciók költsége legalább 200 millió forint lesz – közölte Borsos József polgármester. Ezenkívül szeretnék megújítani településrendezési tervüket, mintegy 5 millióért, amit a község nem tud finanszírozni. A szennyvíztisztítótól az élő Tiszáig még nem épült meg 1600 méteren a zárt csatorna, ezt is pótolnák, ennek büdzséje 200-250 millió forint lehet. A település 1000 éves jubileuma alkalmából 2019-től 2024-ig 5 éves rendezvénysorozatot terveznek, évente 3-5 milliós költségvetéssel.– Minden esztendőben megemlékeznénk Mártély évezredes históriájáról, elképzelhető, hogy 1000 év, 1000 oldal címmel könyvet is kiadunk, a munkába szakértőket, történészeket, néprajzkutatókat bevonva – mondta Borsos József. 2-300 milliós sportkemping kialakítására is gondoltak, amelyben labdás sportágak pályái – a strandváltozatok is – kapnának helyet, és alkalmas lenne versenyek, valamint az utánpótlás-nevelést szolgálva nyári és edzőtáborok rendezésére, és a közvilágítás korszerűsítését is tervezik.– A 2002-től napjainkig tartó időszak alatti, közel 400 fős lélekszámcsökkenés két fő oka az infrastrukturális lemaradás és a munkahelyek hiánya volt – mondja Forgó Henrik, Csanytelek első embere. Ebből következik, hogy mi mindent terveznek a falufejlesztő programban: lakóutak legalább útalap szintű járhatóvá tétele, továbbá a szennyvízcsatornázás észszerű mértékű bővítése, amely jelentősen csökkentené a felszíni csapadékvíz-terhelést.– Enélkül „alvó falunak" sem vagyunk jók – hangsúlyozza.A másik fejlesztési irány a naperőmű lenne, hiszen 10 évvel ezelőtt kifejezetten erre a célra vásároltak területet. A munkahelyteremtés nehezebb feladat. Mint fogalmaz, a piaci viszonyok megváltozására és a földtörvényre visszavezethetően hiányzik a falvakból a lengyel kisparaszti típusú gazdálkodási forma, amely ugyan nem adna sok multimilliomost, de tisztességes megélhetést igen. Mivel a térség falvai korábban sem voltak iparosultak, nem tartja valószínűnek számottevő ipar betelepülését mondjuk Csanytelekre, de úgy véli, a turisztika sem fog tömegeknek kenyeret adni, mert kevés az attrakció, másrészt a Natura 2000 kifejezett gátja ennek, és kialakult kultúrája, hagyománya sincs ennek a vidékükön.