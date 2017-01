Földeáki arcok az üvegnegatívokon

Makón a fényképezés kora a polgári világgal köszöntött be. Igaz ugyan, hogy a város az 1870-es években megyeszékhely volt, állandó fotóműtermek megfelelő vásárlóréteg híján csak a századforduló után tudtak megtelepedni. Az első világháború alatt öltött tömegméreteket a fotózás, mert a háborúba induló katonák szívesen megörökíttették magukat a családjukkal emlékbe. Akkor is újból a kamera elé álltak, amikor hazatértek, sőt idegen sebesültek és hadifoglyok is így adtak magukról hírt a Maros-parti városból.– Találtunk a fennmaradt dokumentumok között olyan ábrázolást is, ahol az édesapa már nem érhette meg a gyermeke születését, ezért az ő képét utólag montírozták a csecsemő fotójához – mutatott érdekességeket a makói múzeum hatalmas üvegnegatív-gyűjteményéből Forgó Géza, az intézmény munkatársa.A témát keresse a Délmagyarországban! Fizessen elő a napilapra!