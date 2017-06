Földeáknak kicsi az, ami Csanádpalotának jó

Sportcsarnokra várva. Diákok a földeáki focipálya kapujában. Fotó: Szabó Imre

Aki látta a csanádpalotai sportcsarnokot, már tudhatja, milyen létesítmény építésére kapott támogatást Földeák és Maroslele önkormányzata. A 18-szor 30 négyzetméteres küzdőtérrel rendelkező épületet, amelyben focizni, kosárlabdázni, röplabdázni és teniszezni is lehet, 259 milliós költségvetéssel építették meg, és tavaly augusztusban adták át a kisvárosban. Azóta csaknem százszázalékos kihasználtsággal működik, hiszen nemcsak a helyi általános iskola diákjai használják, de különböző sportegyesületek is edzésekre, mérkőzésekre.Arról, hogy a két falu hasonlóval gazdagodhat, a közelmúltban született kormánydöntés. Ennek a 2084 lelkes Maroslelén felhőtlenül örülnek, hiszen ez régi vágyuk volt – a tornaórákat, sportfoglalkozásokat jelenleg a művelődési házban tartják, ami egyrészt nem igazán alkalmas ilyesmire, másrészt emiatt gyorsabban is amortizálódik, mint kellene. Schulcz János igazgatóhelyettes ehhez hozzáteszi: a tornaórákból akár tíz percet is elvesz az átvonulás a két épület között. A tornacsarnok viszont közvetlenül az iskola mellett fog felépülni.

Nem fogadta ugyanekkora örömmel viszont a Magyar Közlönyben nyilvánosságra hozott lehetőséget a 3318 fős Földeák. Itt – mondják – nagyobb csarnokra volna szükség, mint ami a hasonló, 3012 lelkes Csanádpalotán. Az ok: a palotai általános iskolába 160 gyerek jár, a földeákiba viszont 265, és mivel a palotaival egyező méretű csarnokot a tornaórákra nem lehet kettéosztani, a mindennapos testnevelés – heti 75 óra – biztosításához nagyobb csarnok kell.Erre most csak egy kis tornaszobájuk van, amit két tanteremből alakítottak ki. Hajnal Gábor polgármester azt mondja, az sem lesz gond, hogy a délutáni időszakra megtöltsék élettel a létesítményt, hiszen a falu sportélete igen sokszínű. Persze elfogadják, ha csak a kisebb csarnokra kapnak lehetőséget, de bíznak abban, hogy Lázár János honatya-miniszter segít nekik az igényeknek megfelelő nagyságú épületet létesíteni az iskola mellé.