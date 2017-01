Földeákra hagyta pénzét, falumúzeum épül belőle - igaz, nem ott, ahol elképzelte

Posztumusz Földeákért címmel tüntette ki nyáron a község önkormányzata Rácz Sándort. A 2005-ben, 78 évesen Makón elhunyt pedagógus, néprajzi gyűjtő Földeákon született, tanárként dolgozva bejárta a fél országot. Mindent, amit értékesnek látott, elraktározott, a szekrénytől a különleges tájnyelvi szavakon át az első világháborúból származó hadifogolylevelekig.Gyerekeknek hagyományőrző szakkört szervezett – gyűjtette velük az otthon hallott káromkodásokat is –, tájszótárat állított össze. Több mint 2000 cikket, 16 könyvet írt, 10-nek volt társszerzője. Vezette a vakok és csökkentlátók klubját, vagyis – saját írása szerint – „nem csak a nagyobb darab kenyérért való harc" éltette. Végrendeletében gyűjteményének java mellett 2,5 millió forintot hagyott Földeák önkormányzatára azzal, hogy falumúzeumot alakítsanak ki, benne Rácz-emlékszobával. Hajnal Gábor polgármester lapunknak azt mondta, Sándor bácsi tett annyit a településért, hogy ha nem hagy vagyont az önkormányzatra, akkor is tartoznak neki. Kérését teljesítik, bár nem pont úgy, ahogy eredetileg elképzelte. Azt a házat, amelyet falumúzeumnak szánt Sándor bácsi, elkezdte felújítani az önkormányzat. A most hivatalban lévő testület és polgármester megítélése szerint azonban ez a munka olyan modernizálással járt, ami miatt az épület nem alkalmas a földeákiak múltjának korhű bemutatására. A településen több üresen álló, eladó régi ház is van, inkább azok közül fog választani az önkormányzat, és létre fogja hozni a falumúzeumot.A posztumusz kitüntetéssel járó díszoklevelet és emlékplakettet elhunyt testvére nevében Baráth Lászlóné Rácz Berta vette át. Ő is nagyon várja, hogy teljesüljön testvére végakarata. Ahhoz, hogy ez nem megy viszontagságok nélkül, már hozzászokott. Szegedi otthonában megmutatta nekünk bátyja újságoldalnyi lapra írt végrendeletét, amelynek a családra vonatkozó részei sem mind teljesültek. Sándor bácsi kétszer nősült, második feleségével is drámaian alakult a kapcsolata. Nagybetegen fontosnak tartotta tollba mondani, hogy „Berta húgommal nagyon szerettük egymást, soha nem veszekedtünk, segítőkész, áldott jó lélek...".Ha a néprajzi gyűjtő végakarata szerint létesül falumúzeum, abban lesz Rácz-emlékszoba, ahol az ő gyűjteménye mellett helyet kapnak Berta munkái is. Baráth Lászlóné szintén pedagógus, és reneszánsz ember, mint a korosztályából sokan. Fiatalkora óta fest, és hímes tojásokat készít. Amikor nyugdíjba ment, kiváltotta a vállalkozói igazolványt: díszpárnákat varr. Több templomnak is adományozott párnákat, hogy akik beülnek misére, imádkozni, ne fázzanak fel.