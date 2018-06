Folyik a munka a makói Honvédban - 1 milliárdot költenek a leszakadt városrészre

A Berzsenyi utcában már a belső munkák folynak. Fotók: Szabó Imre

Silye Zoltán, a kivitelezéssel megbízott Silye és Fiai Kft. ügyvezetője úgy tájékoztatott, a Berzsenyi utcai házaknál például már a külső hőszigetelés is felkerült a falakra, csak a belső munkák, festések vannak hátra. De jól halad a munka azokon a telkeken is, ahová teljesen új házakat kell építeni – az alapozás már mindenütt megvan.

– Húszéves adósságát törleszti a város azzal, hogy folyik a közel egymilliárdos Honvéd-program – mondta tegnap a városrészben Farkas Éva Erzsébet polgármester, amikor megtekintette, hogy halad az itteni önkormányzati bérlakások felújítása. Megírtuk, 180 milliót terveznek erre a célra elkölteni, azaz házanként közel 13 millió forintot. A 14 érintett lakásból 10-et kell korszerűsíteni, 4-et pedig az alapoktól újraépíteni.A fejlesztési projekt persze nem csak erről a beruházásról szól. A polgármester elmondta,A Honvédban élők ezeket várják a legjobban. Ezzel persze az egész városrész még nem újul meg, de ez jó alap lesz a további fejlesztésekhez – tette hozzá.A házfelújítások befejezése októberre várható. A házakba azok a bérlők költöznek vissza, akik addig is lakták – most, átmenetileg cserelakásokban élnek. Sánta Sándor, Honvéd városrész egyik önkormányzati képviselője azt mondta, ez a beruházás oldani fogja az élet adta szegregációt. Arra a kérdésre, hogy mit gondol, vajon a most megújuló házakra vigyázni fognak-e majd bérlőik, azt mondta,