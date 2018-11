Folyik a munka az új könyvtárnál - Képek

A makói könyvtár építése fordulóponthoz érkezett: az épület külső munkáinak kilencven százaléka kész, és adventre a Deák Ferenc utca, illetve annak környéke is részben használható lesz – hangzott el tegnap Farkas Éva Erzsébet polgármester, Toldi János városatya és Szikszai Zsuzsanna könyvtárigazgató közös sajtótájékoztatóján.Mint a bejárást követően kiderült, az épületben burkolási, festési munkák folynak, hamarosan üzembe helyezik a fűtési rendszert – a műszaki átadás december 31-re várható. Az átköltözés január végén indul. Az is kiderült, hogy adventre a Rudnay utca térburkolása és a Deák Ferenc utca páratlan oldalának nagy része, illetve az itteni parkolók is elkészülnek, a műjégpálya melletti nagy parkolóban pedig meg tudják tartani a szokásos fenyővásárt.Az új fákat még a tél előtt elültetik, de a teljes zöld terület rekonstrukciója csak tavasszal fejeződik be.Kint is, bent is dolgoznak.