Fosztogatják a temetőket Makón: réz kegytárgyakat is lopott el a tolvaj

Csermák Szilvia az egyik megrongált sírnál. Reméli, a rendőrség megtalálja a tettest. Fotó: Szabó Imre

– A viráglopások szinte mindennaposak, de ilyet még nem tapasztaltam, amióta itt dolgozom – mondta megdöbbenve Csermák Szilvia, a makói római katolikus temető gondnoka. Ez az a sírkert, amelyet két hónapja feldúlt az emlékezetes vihar – most pedig egy fosztogató. Tegnap kora reggelre derült ki, hogy jó néhány sírról lefeszegették, letörték a sárgaréz díszelemeket, a legtöbb helyen az ilyen anyagból készült mécseseket. Ahol ilyen történt, az üvegcserepeket is szétszórták a nyughely körül.Hogy pontosan mennyi sírt tett tönkre az egyelőre ismeretlen fosztogató, jelenleg nem lehet pontosan tudni. Miközben délelőtt a temetőben jártunk, még folyt a felmérés – addig hat megrongált nyughelyet találtak. A legtöbb esetben drága, több tíz- vagy akár százezer forintos réztárgyak hiányát kellett feljegyezni. A temetőt járva hozzátartozókkal is találkoztunk, akik felháborodva panaszkodtak. – Aki ezt tette, nem is ember. Miért nem lehet tisztelni a holtak nyugalmát? – kérdezte egy idősebb asszony.Csermák Szilvia azt mondta, a történteket már jelezte a rendőrségnek, a feljelentést a temetőt fenntartó egyházzal együtt teszik meg. Lapunkon keresztül is kérte, hogy aki a temető kifosztásával kapcsolatban bármit látott vagy hallott, jelezze a hatóságnak. Egyébként információink szerint tegnapra virradóra nemcsak a katolikus sírkertben, de a református ótemetőben is loptak a sírokról réz díszelemeket.