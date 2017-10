Furcsa felszólító leveleket kapnak a makóiak

Lajos Lászlóné szerint a csekkel más teendő nincs, mint kidobni a kukába. Fotó: Szabó Imre

– Az igazolócsekkem ennyi idő után már nincs meg, de biztos vagyok benne, hogy nincs tartozásunk – mondta a makói Lajos Lászlóné, aki a napokban egy különös, egyszerű küldeményként kézbesített felszólító levelet kapott egy csekk kíséretében.A levél szerint 2010 júliusában nem fizetett be a Makón akkoriban lakossági hulladékszállítást végző Bio-Pannónia Kft.-nek egy számlát. A 4841 forintos díjat egyszer, négy éve már követelték tőle levélben. Most összesen 7923 forintot vár tőle egy dunaújvárosi illetőségű behajtó cég – az összeg már kamatot és ügykezelési díjat is tartalmaz. – Felhívtam az ügyfélszolgálatukat, kértem, igazolják, hogy négy éve jelezték nekem a tartozást, én ugyanis ilyen levelet nem kaptam – magyarázta Olga. – A hölgy azt mondta, nem tudják, mert azt a levelet is csak egyszerű küldeményként adták postára. Azt javasolta, írjak a cégnek, hogy vitatom a követelést, vagy kérjek részletfizetést – tette hozzá.

A probléma nem egyedi. A lapunk által alapított, jelenleg 8106 tagot számláló Facebook-csoport, a Makón élek egyik bejegyzése alatt tucatnyian osztották meg hasonló történetüket. Volt, aki arról számolt be, hogy nem is ő, hanem a 11 éve, 83 esztendősen meghalt nagymamája kapott csekket. A Facebookon egyébként már külön csoportjuk van azoknak, akik szerte az országból hasonló levelet kaptak, Bio-Pannónia átverés? néven. Ráadásul Olgát a munkahelyén is több kolléga kereste meg hasonló sztorival, miután elmesélte, hogy járt.Olvasónk nem hagyta annyiban a dolgot, ügyvédhez fordult. A jogász azt tanácsolta neki, ne fizessen, a követelés ugyanis elévült. Ezt követően írt egy e-mailt a cégnek, hogy erre való tekintettel nem ismeri el a semmivel sem igazolt követelést, így tőle ne számítsanak pénzre. Azóta a társaság nem jelentkezett, választ nem kapott. Lajosné hozzátette: tudomása szerint a hasonló követeléskezelő cégek gyakran vásárolnak meg töredékáron már lejárt kintlévőségeket abban a reményben, hogy a fenyegető hangnemű felszólítás hatására lesznek, akik jobbnak látják befizetni a csekket.