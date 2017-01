Fűtött madáritatót készített József

Vajda József ujjával mutatja, hogy nem fagy meg a víz az itatóban. Fotó: Szabó Imre

– Nem tarthatok hobbiállatokat, kutyát, macskát a szomszédság miatt. Helyettük az etetőhöz gyűlő cinkékben, vörösbegyekben és őszapókban gyönyörködöm – vallotta meg a makói Vajda József , miért állnak a szívéhez közel a madarak.

Rendszeresen, nyáron is ellátja őket magvakkal, hogy a kertben lévő etetőt szívesen látogassák, idén azonban a rendkívüli hideg miatt nemcsak élelmet, innivalót is ad. Ezt korábban úgy oldotta meg, hogy az edénybe mindig friss vizet öntött – ez a módszer viszont most nem ér semmit: mire a vízhez odamerészkednek az apró szárnyasok, megfagy. Márpedig, mondja a szorobánmesterként is ismert makói pedagógus, mivel nincs se hó, se dér, most különösen fontos a vízutánpótlás.Mint egykori technika szakos tanár egy héttel ezelőtt leleményes megoldással egy soha be nem fagyó, fára akasztható itatót készített. A megoldás lényege: egy jól körbeszigetelt konzervdoboz aljába beszerelte egy régi elektromos szúnyogriasztó ellenállását, majd ezt rákötötte az elektromos hálózatra. Ez folyamatosan melegíti a vizet. Az ellenállás elegendő hőt termel a legnagyobb hidegben is – mondta, és az ujját belelógatva meg is mutatta, hogy kellemesen langyos a konzervdobozban lévő víz. Persze az elektromos szigetelésre is oda kellett figyelnie, de sikerült a dolgot úgy megoldani, hogy esős időben is biztonságosan működik. Az apró berendezés fogyasztása nem mérhető, lényegében nulla.Vajda József az egy hete kihelyezett itató hasznáról azt mondja, az idejáró madarak naponta megisznak nagyjából egy deci vizet. Azt, hogy mekkora a sürgés-forgás, egy rögzített kamerával fel is vette a kertből. Ennek tanúsága szerint háromnegyed óra alatt 105 madár fordult itt meg, amelyekről tudni lehet, hogy összesen 7 gramm fekete napraforgómagot is elfogyasztottak. A kisfilmet hamarosan a Facebookon is meg fogja osztani.