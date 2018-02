Galambra emlékezett szülővárosa: a makói polgármester 100 ezres jutalmat ajánlott a legjobb ipari tanulónak

Megmenekül a makói Ford-fal – derült ki pénteken, amikor Farkas Éva Erzsébet polgármester és Latorcai Csaba helyettes államtitkár a Hagymaházban megnyitotta a Galamb József-emléknapot. A programsorozat apropója: éppen 110 éves az évszázad autójává megválasztott Ford T-modell, amely a makói születésű mérnök fő műve. A fal ahhoz az épülethez tartozik, amelyben Galamb makói rokonai az amerikai autógyár helyi lerakatát üzemeltették, és amelyen már alig láthatók az egykori reklámfeliratok, ábrák, restaurálására azonban eddig nem sikerült forrást találni. A felújítás beharangozásaként két molinót már el is helyeztek az épületen.A polgármester azt is elmondta, hogy – Galamb példáját követve – 100 ezres jutalmat tűz ki saját költségkeretéből a legjobb makói ipari tanulónak, illetve hogy az idei év a vállalkozók éve is lesz. Ennek jegyében nemcsak a Ford T-modellek nemzetközi találkozóját fogják megszervezni, de expót is az ipari és a mezőgazdasági vállalkozóknak, illetve számukra szakmai fórumokat tartanak, évkönyvet adnak ki, és állandó kiállítóhelyet is biztosítanak.A Hagymaházban előadást tartott a lapunkban már bemutatott makói születésű autóipari fejlesztőmérnök, Szakács Gábor, majd levetítették a Galamb Józsefet bemutató portréfilmet. Az előtérben Galamb-kiállítást, a Marczibányi téren pedig Ford T-modelleket láthatott a közönség. Ugyanott avatták fel a Galamb-emlékpadot, amelyen egy díszes fémtábla jelzi, kinek az emlékét őrzi. Az ünnepségre eljött a világhírű konstruktőr unokaöccse, Lőrincz Péter fiával együtt. Az emléknapot koszorúzások tették teljessé: mindenütt tartottak ünnepséget, ahol a városban szobra vagy emléktáblája van Galambnak.