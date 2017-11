Gálffi László kap jövőre Páger-gyűrűt

Gálffi László Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznek adja át februárban Makó polgármestere, Farkas Éva Erzsébet az idei Páger-emlékgyűrűt. Ez Téni bácsi kedves arany pecsétgyűrűjének mása, amelyet a leszármazottak hozzájárulásával készíttet el minden évben a város. Az évek során rangot, hírnevet szerzett díjat bő egy évtizede alapította az önkormányzat azért, hogy kifejezze tiszteletét a makói születésű Páger Antal iránt. A díjazott személyéről most is szakmai kuratórium döntött, majd erre tegnapi ülésén adta áldását a képviselő-testület.



Gálffi Lászlót a Színházi Adattár tanúsága szerint eddig 94 színházi bemutatóban láthatta a közönség, de nevéhez fűződik 31 tévéfilm és ugyanennyi játékfilm is, például a Redl ezredes és A napfény íze. A Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után, 1975-ben a Vígszínházhoz szerződött, ahol a kor több nagynevű művésze mellett Páger Antallal is együtt dolgozott. 1999-től szabadúszó színész lett, 2004-től pedig az Örkény Színház tagja. Rendezőként ugyancsak ismert, 2010-ig oktatott a Színház- és Filmművészeti Egyetemen.



A Páger-társulat eddigi tagjai

2002 óta sorrendben Halász Judit, Garas Dezső, Király Levente, Venczel Vera, Csákányi Eszter, Kern András, Törőcsik Mari, Kulka János, Bánsági Ildikó, Rudolf Péter, Kútvölgyi Erzsébet, Cserhalmi György, Gáspár Sándor, Csuja Imre, tavaly pedig Eszenyi Enikő kapta meg a pecsétgyűrűt.