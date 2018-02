Gálffi László kapta az idei Páger Antal-színészdíjat - galéria

Őket gyűrűzték meg



2002 óta sorrendben Halász Judit, Garas Dezső, Király Levente, Venczel Vera, Csákányi Eszter, Kern András, Törőcsik Mari, Kulka János, Bánsági Ildikó, Rudolf Péter, Kútvölgyi Erzsébet, Cserhalmi György, Gáspár Sándor, Udvaros Dorottya, Csuja Imre, tavaly pedig Eszenyi Enikő kapta meg Téni bácsi gyűrűjét.

– Nagyon jólesett, hogy megkaptam ezt a díjat. Téni bácsit zseniális színésznek tartom, aki megtanított arra, hogy milyen az eszköztelen színjátszás, hogy nem kell mindig, mindenáron játszani, de mindig oda kell figyelni a másikra – mondta a Páger-díj idei kitüntetettje, Gálffi László lapunknak. Volt alkalma tanulni tőle, hiszen a Vígszínházban tíz éven át együtt játszott vele, és közös forgatásuk is volt. – Téni bácsi filmjeit a mai napig felveszem, visszanézem, és igyekszem megfejteni a titkát. De nem lehet rajtakapni – tette hozzá.A Páger-örökség ápolásáról a makói színészóriás születésének századik évfordulóján, 1999-ben döntött a város képviselő-testülete, a díjat pedig 2001-ben alapították, méghozzá – mint Farkas Éva Erzsébet polgármester a díjátadó ünnepségen, a zsúfolásig megtelt Hagymaházban ismét hangsúlyozta – civil kezdeményezésre. Azt is elmondta, hogy a Páger-örökség ápolása jegyében a város hamarosan felújítja a Páger mozi épületét, színészetet is oktató művészeti szabadegyetemet alapított, és ismét van színtársulat Makón.Gálffi a tizenhetedik volt, aki a nevezetes gyűrűt megkapta. A díj odaítéléséről a hagyományoknak megfelelően most is szakmai kuratórium döntött. A zsűri értékelése szerint olyan karaktereket formál meg, amelyeket belső feszültség hajt, amelyeket erkölcsi dilemmák feszítenek. Művészetét a hitelesség és az érzékenység jellemzi, célja az értékteremtés, a közönség mindenek feletti szolgálata. Munkásságát egyébként több mint száz színpadi szerep és hetven televíziós, illetve mozifilm fémjelzi.A díjat, azaz Páger kedves pecsétgyűrűjének mását vasárnap délután vette át a polgármestertől. Azt mondta, bár kapott már több hasonló gyűrűt, ez számára különös büszkeség. Mivel ékszereket nem visel, ezt is csak alkalmanként fogja az ujjára húzni, amikor a hangulata ezt diktálja.Gálffi László 1975-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, majd a Vígszínházhoz - Páger Antal társulatához - szerződött. 1998-tól szabadfoglalkozású színész, 2004-től pedig az Örkény István Színház tagja.A színpadon többek között az Equus és az Amadeus főszerepét játszotta, volt II. Richárd és II. Edward király. Alakította Jagót, továbbá a Bánk bán és a Faust címszerepét. Plautustól Csehovig és Ionescóig szerzők sokaságának darabjaiban játszott, számos műfajban. Érzékeny, vibráló, intellektuális alkat, szerepeit belülről, tudatosan kidolgozott lélektani hitelességgel formálja meg. Előadóestjeit Baudelaire, Rimbaud és Villon verseiből állította össze, emellett rendezőként is bemutatkozott a közönségnek.A filmvásznon először A kenguruban tűnt föl (1975), Makk Károly rendezésében 1978-ban játszott Philemon és Baucis-ban, melyben az Öregember Páger Antal alakította. Majd többek között a Requiem (1981), a Férfiakt (2006) és a Nyugalom (2008) című filmekben, valamint számos tévéfilmben láthatta a közönség. Tony Palmer Wagner-filmjében II. Lajost alakította Richard Burton partnereként.Gálffi László 1994-től tanított a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, 2008 óta egyetemi docens. Művészetét számos díjjal ismerték el: 1984-ben Jászai Mari-díjat kapott, 2003-ban érdemes művész címmel tüntették ki, 2007-ben Kossuth-díjat vehetett át.