Gépmustra a Galambban: nézze meg, mennyi mindennel lehet manapság dolgozni!

Különleges mezőgazdasági munkagépeket is bemutató fesztivált rendezett pénteken a makói Galamb-szakgimnázium. A cél az volt, hogy a fiatalok láthassák, sőt ki is próbálhassák, mi mindennel dolgozhat majd, aki itt tanul szakmát – de szórakoztató programok is voltak: az udvaron páncélos lovagok csaptak össze, és koncertet adott a Garde zenekar.