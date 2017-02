Gumicsizma kell a makói Lesiben

– Amikor a mostanihoz hasonló esős idő van, szó szerint bokáig járunk a sárban – mondja a makói Lúdvári utcában lakó kismama, Bálint Kitti . A lábán gumicsizma – ilyenkor csak így vagy autóval lehet kijutni innen, a Maros-töltés tövéből, de mint megtapasztaltuk, az is felér egy kalandtúrával. Tavaly egy kocsi árokba is csúszott. Lesi városrészben járunk, amiről azt kell tudni, hogy a folyóhoz közeli, mélyen fekvő, ezért eleve könnyen vizesedő terület. Ráadásul szilárd burkolatú út egyelőre csak egy van, az itteni főutcának számító, a többi kis utcának összeköttetést, illetve a város felé kivezetést jelentő Vasút sor. A másfél éve elkészült mart aszfaltos borításról máris meg kellett írnunk, hogy tönkrement, rengeteg kátyú borítja.Az önkormányzat az előző városvezetés idején itt nem épített utat, mondván, először a város lakóterületein szeretne szilárd utat és járdát, Lesi pedig nem az. Az ötutcányi kis városrészben ennek ellenére, noha hivatalosan kertes mezőgazdasági övezet, jó kétszázan életvitelszerűen laknak. Kitti és párja, Bors Péter három esztendeje vett itt házat – a fiataloknak tetszett a csend, a természetközeliség élménye, no meg hogy itt viszonylag olcsók az ingatlanok. Az utakat maguk a lakók igyekeznek időről időre törmelékkel feltölteni, de ez csak átmenetileg javít valamit a helyzeten.A fiatalok tavaly megunták, hogy akárhová mennek, tartalék cipőt kell vinniük, és a Vasút sornál lábbelit váltanak. Több szomszéddal megbeszélték, hogy összeadják a pénzt, legalább a Lúdvári utca egy szakaszát feltöltik zúzott kővel. Egy vállalkozó megígérte, hogy ezt meg is teszi, az érintett lakók meg azt, hogy ki egyben, ki részletben fizeti a rá eső részt. Nagyjából egymillió lett volna a beruházás. Ebből aztán végül nem lett semmi – mint a fiatal pár mondja, azért, mert hiányoztak a munkához szükséges hatósági engedélyek, és ezeket azóta sem kapták meg.A városházán lapunkat úgy tájékoztatták, az önkormányzat mindenben partner, a különböző hatóságok engedélyeinek kiadásához is segítséget nyújt, ha megkeresik a lakosok. A közlemény azonban hangsúlyozza, jelenleg nincs pályázati lehetőség szilárd burkolatú utak építésére. A Lúdvári utca útburkolatának költségei pedig – terveztetés, engedélyeztetési eljárás és kivitelezés – a városháza szerint igen magasak.Példaként: az önkormányzat 2016-ban útalapot készíttetett a Szende utcán 204 méter hosszan, és ez közel ötmillió forintba került. Nagyságrendileg a Lúdvári utca burkolata is ennyi lenne – teszik hozzá. A városházi levél kitér arra is: a Vasút sor útburkolatát hamarosan kijavítják, már egyeztetnek a kivitelezővel.