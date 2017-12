Gyertyagyújtás advent első vasárnapján: vásárok, karácsonyváró programok megyeszerte

Élő adventi kalendárium Mártélyon



Mártélyon tavaly indították el az élő adventi kalendáriumot. Akkor még nem volt annyi jelentkező, hogy mindennapra jusson egy-egy vendégváró család. Idén viszont még többen is jelentkeztek, mint ahány napos az adventi kalendárium. December 4-étől karácsonyig mindennap 17 és 18 óra között más-más család várja ünnepi díszbe öltöztetett háza kapujában a vendégeket. Meleg italokkal, forralt borral és teával fogadják a látogatókat, és egy kis csendes, ünnepváró beszélgetéssel.

Csongrádon, a városháza előtti téren pénteken nyitotta meg kapuit a karácsonyi vásár. Nem csak azoknak érdemes kilátogatni, akik vásárolni szeretnének. Programokkal is készültek a szervezők. Ma 10.30-tól a Fabula Bábszínház előadásában A suszter manóit láthatják az érdeklődők, majd a csantavéri és csongrádi hittanos gyerekek műsora következik. 17 órától a Léghajó Színház mutatja be A tücsök és a hangya című mesét. Vasárnap 17 órakor Szubally Brúnó, a járási kormányhivatal vezetője gyújtja meg az első gyertyát a város adventi koszorúján. A Széchenyi István Általános Iskola diákjai műsorral készülnek.Szentesen a Kossuth téren a napernyős lány szobra köré fonták az adventi koszorút. A város lakóit vasárnap 16 órára várják a gyertyagyújtási ünnepségre.Hódmezővásárhelyen ma 13-tól 17 óráig tart a Kertvárosi advent. 16 órakor a Kaláka együttes ad koncertet.December 3-án 16 órától az Andrássy úton, a Szentháromság-templomban a Tiszta Szívvel Egyesület és Alapítvány ajándékkoncertjére várják az érdeklődőket. Fellépnek Korsós Kinga és barátai. Vasárnap a szokott helyen kezdődik az adventi vásár. 17 órakor ünnepélyes megnyitóbeszédet mond, majd az első adventi gyertyát meggyújtja Bálint Gabriella önkormányzati képviselő, az áldást pedig Nagy Ervinné evangélikus lelkésztől hallhatnak az ünnepség résztvevői. A rendezvényen közreműködnek az Égből Pottyant Evangélikus Óvoda kicsinyei. Az ünnepségen adják át a Rotary ösztöndíjakat is.Makón új helyen, a Makovecz téren várja látogatóit az adventi vásár; a finomságokat, kézműves portékákat 16 bódéból árulják. A régi városháza térről nyíló udvarán szalmalabirintust építettek a gyerekeknek, van állatsimogató, a nagyszínpadon pedig sztárok is fellépnek – a tegnapi megnyitón például Tolvai Reni. Az első gyertyát vasárnap délután 5-kor gyújtják meg a zenepavilonban elhelyezett óriáskoszorún. Közreműködik a Kálvin Téri Református Iskola kórusa, a Maros Táncegyüttes MÖTYKE csoportja, valamint Bakacsi Pálné, a nagyitábor szervezője és Badó András gimnazista. A koszorút Biró István görögkatolikus parókus áldja meg.