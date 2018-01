Gyógyszertár is van az új magyarcsanádi egészségházban

– Eddig ha receptet kellett kiváltanom, át kellett bicikliznem az öt kilométerre lévő Apátfalvára, hogy ki tudjam váltani– mondta a vadonatúj magyarcsanádi gyógyszertárban a helybeli Csikota Judit. Havonta jár orvoshoz – tegnap az unokáját kísérte el vizsgálatra, majd gyógyszereket vásárolni. Az 1500 lelkes faluban eddig nem volt patika.Mint tapasztaltuk, a gyógyszertár apró, de korszerű és jól felszerelt, ráadásul a falu főutcáján egy épületben működik a védőnői szolgálattal és a háziorvosi rendelővel – ez utóbbi kettő is külön helyen volt eddig. A rendelő tegnap nyitott ki először az új helyen.

– Nagyon szép küllemű, és ami még fontosabb, korszerű berendezésekkel van felszerelve, így a korábbinál is magasabb színvonalú ellátásban tudjuk részesíteni a csanádiakat – büszkélkedett a doktor, Aboul-Hosn Hussein.Az új egészségházat, azaz a patikát, illetve a rendelőt és a védőnői irodát két külön pályázati forrásból, összesen 120 millió forintból alakította ki az önkormányzat – tudtuk meg Farkas János polgármestertől. A most szépen felújított épületet a helybeliek egyébként már ismerik, hiszen a rendelő korábban is itt működött. Itt már csak a tereprendezés, a parkosítás és néhány hasonló kisebb munka van hátra – ezeket tavasszal végzik el.