Gyűlik a szemét Makón - egy éve vezették be az új hulladékgazdálkodási rendszert

Tavaly áprilisban készült a felvétel, amikor a lakosság elkezdte használni az új sárga kukákat a szelektív gyűjtéshez. Fotó: Szabó Imre

Vegyesek az egy éve bevezetett új hulladékkezelési rendszer tapasztalatai – mondta el keddi sajtótájékoztatóján Czirbus Gábor makói alpolgármester. Szerinte még mindig sok olyan, országosan egyedülálló lehetőség van, amit a város lakói nem használnak ki – helyette dívik az illegális lerakás.Czirbus Gábor örömmel állapította meg:kitűnően. Kiegészítésként elmondta, hogy akinek a havonta egyszer ürített 240 literes kuka nem elég, a maradékot zsákban mellé teheti. Kevésbé sikeres azonban a zöldhulladék gyűjtése. Bár a szolgáltató minden héten elviszi a kötegelten vagy zsákban kihelyezett lenyírt füvet, levágott gallyat és hasonlókat, sokan még mindig az utcán, egy-egy kereszteződésben halmozzák fel az ilyesmit. Lehet kérni komposztálóedényt is a társaságtól, de ezzel a lehetőséggel is mindössze pár százan éltek eddig.Az alpolgármester cáfolt egy közkeletű vélekedést is, miszerint csak lakóházaktól lehet kérni házhoz menő lomtalanítást negyedévente. Valójában a lakótelepeken élők is megtehetik ugyanezt, tökéletesen felesleges tehát az itteni szelektív gyűjtőszigetek környékét időről időre bútorokkal és hasonlókkal beteríteni. Felhívta a figyelmet, hogy az illegális szemetelőkkel szemben több eljárás indult, bírságokat is szabtak már ki. Azt is elmondta, hogy magánszemélyektől 350 kilóig ingyenesen fogadnak a Földeáki út melletti szeméttelepen bármilyen hulladékot – még a veszélyeset is. Ami ezen a mennyiségen felül van, azért természetesen már fizetni kell, kivéve a szelektív hulladékot, a papírt, a fóliát.