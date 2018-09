Ha fizetni kellene érte, akkor is csak 500 forintba kerülne 100 kilométer - Újabb elektromos autótöltők Makón

A Hollósy Kornélia utcai parkolónál működik az egyik új töltőberendezés. Fotó: Szabó Imre

A Hollósy Kornélia utcai parkolónál működik az egyik új töltőberendezés. Fotó: Szabó Imre

Ahogyan európai viszonylatban Magyarország, úgy a hazai városok között Makó is élen jár abban, hogy bárki számára hozzáférhető lehetőséget biztosít az elektromos autók feltöltésére – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet tegnap délelőtt tartott a városházán Farkas Éva Erzsébet polgármester, Ugron Gáspár Gábor, az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft., illetve Balogh Szabolcs, az NKM Mobilitás Kft. ügyvezető igazgatója.Utóbbi két cég a töltőállomások létesítője, illetve üzemeltetője. Az úttörő szerepet jelzi: a városban tegnap három ilyen töltőállomást adtak át. Ezek összesen 6,3 millióba kerültek – a beruházást teljes egészében központi támogatásból valósították meg.A töltőállomások az ipari parknál, a fürdő Szent János téri bejáratánál, illetve a Hollósy Kornélia utcai parkolónál találhatók. Egyelőre mind a három ingyenesen használható – hogy meddig, azt még nem döntötte el az üzemeltető cég. Hogy mennyi idő alatt lehet velük az autót feltölteni, illetve hogy egy töltéssel hány kilométert lehet megtenni, az az autó, illetve az akkumulátorok típusától függ.Egy átlagos jármű egy töltéssel fel tud venni annyi energiát, hogy azzal akár 300 kilométert is megtehet – érdekesség: bár egyelőre a tankolásért nem kell fizetni, a villamos energia árát beleszámítva 100 kilométer megtétele ezzel a technológiával 500 forintba kerül.A Maros-parti városban egyébként már eddig is volt egy hasonló töltőhely: a Bástya hotel parkolójában idén március óta működik, itt a szálloda vendégei tölthetik fel kocsijuk akkumulátorait.