Ha nincs szennyvíz, akkor is fizetni kell érte

– Nem tehettem mást, elfogadom a bíróság ítéletét, kifizetem, amit kell. De továbbra is úgy érzem, hogy jóhiszeműen jártam el, a jog és az igazság pedig olykor külön utakon jár – mondja a makói nyugdíjas Kurunczi Péter. Azért mesélte el kálváriáját az ivóvíz-szolgáltatóval, hogy felhívja rá a figyelmet: nem lehet elég körültekintő az ember, és ez akár súlyos tízezrekbe is kerülhet.A történet 2008-ban kezdődött, amikor az édesanyja beteg lett, és magukhoz vették – otthon ápolták haláláig.Az idős asszony Ferencszálláson, a Petőfi utcában lakott egy kis parasztházban, amely így üresen maradt. 2011 nyarán, amikorra nyilvánvalóvá vált, hogy Kurunczi Péter édesanyja tartós ápolásra szorul, és nem valószínű, hogy visszaköltözik, az akkori szolgáltatónál, a Makó Térségi Víziközmű Kft.-nél jelezte: a házban némi vízfogyasztás a nyári kerti locsolások miatt olykor van, szennyvíz azonban onnan nem kerül a rendszerbe, mert ott senki sem lakik.

Ezt követően kijött egy szerelő a házhoz, a házi szennyvízszivattyút kivették a helyéről, a szennyvízvezetéket pedig lezárták. Innentől csak az ivóvízért fizetett, fogyasztás után, illetve az alapdíjat.Az Alföldvíz 2014-ben vette át a szolgáltatást. Ugyanabban az évben szeptemberben halt meg az édesanya. Kurunczi Péter elismeri, egy hibát elkövetett: ezt nem jelentette nyomban a szolgáltatónak, de úgy gondolja, a céget nem károsította meg, hiszen továbbra is ugyanúgy fizette a számlákat, mint korábban – csak most már mint egyedüli örökös, tulajdonosként.2016 augusztusában íratta át a nevére a fogyasztási helyet, amikor vízóracsere volt. És rá néhány hétre jött a hidegzuhany: követelték tőle 2014-ig visszamenőleg az elmaradt, összesen 30 havi szennyvízdíjat.Nem fizetett: előbb maga, majd az ügyvédje írt levelet, amelyben elmagyarázta, hogy a ferencszállási háznál nem termelődik szennyvíz, az ingatlan nem is csatlakozik a rendszerre, és igazolta azt is, hogy erről a Makó Térségi Víziközmű Kft.-vel megállapodott.Az új szolgáltató azonban azt válaszolta, ők nem jogutódjai a réginek, és a bekötés a háznál megvan, jogszabály szerint tehát fizetnie kell – méltányosságból sem engedik el az összeget.Ez perköltséggel, ügyvédi munkadíjjal együtt nagyjából 70 ezret jelent.– Most ezt fizetem. Részletekben, négy hónap alatt, mert egyben nem tudtam volna – jegyezte meg.

Kurunczi Péternek időközben sikerült eladnia a ferencszállási házat. Az új tulajdonostól úgy tudja, az épületbe még nem költöztek be, a szennyvízvezeték sincs a rendszerre kötve, ahogy a szivattyú is ugyanott rozsdásodik, ahol már évek óta. A szolgáltató azonban ettől függetlenül számlázza a szennyvízdíjat.– Még nem volt peres ügyem. Idáig még semmiféle problémám nem volt az ismerőseimmel. Nem szoktam összetűzésbe kerülni, békés ember vagyok, és a problémák megbeszélésének a híve.– Ha azt tapasztalom, hogy egy ügyben sérülnek az érdekeim, akkor perre vinném a dolgot. Egy ismerősömet elbocsátották létszámfelettiként, majd a helyére felvettek mást. Az ismerősöm beperelte a munkáltatót, és nyert.– Ha nagyon muszáj, akkor igen. Egyszer bepereltek engem azért, mert gyomirtóval permeteztem, ami nem hatott azonnal, csak egy hét múlva. Szerencsére miután perre vittem az ügyet, elengedték a bírságot.– Perelnék az igazamért. A munkaügyi bírósághoz kellett egyszer fordulnom, még a hetvenes években. Az ügy lefolyása egy kicsit összetett volt, de fél év alatt megoldódott, és a pert szerencsére megnyertem.Kurunczi Pétert hidegzuhanyként érte a bíróság ítélete. Úgy véli, a jog és az igazság olykor külön utakon jár. Fotó: Török János