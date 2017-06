Haladék a zöldségesbódénak

A felperes azonban nem volt jelen. Ügyvédjének megbízottja, Imre Norbert ügyvédjelölt időt kért a válaszadásra.A helyhatóság május elsejével felbontotta Vargáékkal a közterület-használati szerződést, az ügyről többször írtunk lapunkban (2017. május 17.: Jogsértő a zöldségesper a polgármester szerint).Ez azzal járt volna, hogy el kell bontaniuk az utcán álló bódét. Ők pert indítottak a határozat ellen, arra hivatkozva, hogy az önkormányzat megsértette a helyi rendeletet: nem ajánlott fel nekik másutt közterületet, és nem közérdekből vette vissza tőlük az engedélyt. Az apátfalvi önkormányzatnak az az álláspontja, hogy a per sérti a település jogait, mert nem tudják elkezdeni a piac fejlesztését, a tervek ugyanis vonatkoznak arra a területre is. Szerintük pedig Vargáék már utaltak arra, nem kell nekik másik közterület.Vajon a közmosdóépítés, a munkahelyteremtés, a parkolóhely-létesítés, a településfejlesztés közérdek-e?Vargáéknak van-e máshonnan jövedelmük? Milyen irattal tudják bizonyítani, hogy az önkormányzatnak a piac fejlesztésére beadott pályázata nem nyert? – ezeket az önkormányzat ügyvédje, Halasi Barbara kérdezte a tárgyaláson. A bíró döntése szerint ezekre a kérdésekre is 15 napon belül válaszolnia kell a felperesnek. Az önkormányzatnak viszont ezalatt tisztáznia kell, hogy a jelenleg hatályban lévő helyi rendelet alakilag megfelel-e a törvényeknek. A tárgyalás júliusban folytatódik, ami azt is jelenti, a bódét addig biztosan nem kell lebontani.