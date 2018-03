Hamarosan avatják az apátfalvi csarnokot

Már az avatás előtt is impozáns látványt nyújt az apátfalvi sportcsarnok. Fotó: Szabó Imre

Nemcsak a helyi általános iskola diákjai járnak ide a testnevelésórákon, de a falu sportolói is. Edzenek itt labdarúgók, tartottak kézilabdameccseket, hétvégente pedig aerobikoznak a helyi lányok-asszonyok – a csarnok megpezsdítette Apátfalva sportéletét.Arról a létesítményről van szó, ami a faluházzal szemben, a már korábban is csak lomraktárnak használt, hosszú ideje funkciótlan, igen rossz állagú régi iskola helyére épült. A közösségi célokra is alkalmas sportcsarnok 938 millióból, nagyobb részben tao-támogatásból, valamint központi segítséggel épült, a falunak a beruházás nem került pénzébe.Tegnap a helyszínen azt láttuk, a csarnok körül még hátravan néhány munka, például a parkosítás vagy a járdaépítés, az avatóünnepségre azonban minden bizonnyal ez is elkészül. Ezt eredetileg korábbra tervezték, de most már biztos: jövő pénteken tartják, méghozzá barátságos focimeccsekkel, illetve Pataky Attila fellépésével.