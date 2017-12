Hamarosan befogják a galambokat Makón, telepiszkítják a Lordok házát

Budai János közös képviselő

Vastagon áll a madárürülék a makói Lordok háza első emeleti nyitott folyosóján, a galambok meg békésen tollászkodnak, üldögélnek. Ez azért lehetséges, mert a folyosó lépcsőházból nyíló ajtaját lezárták.De nem jobb a helyzet a főtéri lakótömb háta mögött lévő melléképületeknél sem: azok tetején is áll a guanó, még madártetemet is látni. Arra, hogy ez milyen bosszantó és veszélyes, egy ott lakó, Pataki Szilvia hívta fel a figyelmünket, elpanaszolva: hosszú évek óta kénytelenek elviselni a szárnyas betolakodókat.

Helyenként galambürülék borítja a Lordok házát Makón. Fotó: Szabó Imre

– Valóban nem új keletű, sokéves, talán évtizedes is a probléma – erősítette meg lapunknak a közös képviselő, Budai János. Megjegyezte: a folyosót, illetve a tetőt egy-két hónapja takarították le, ami több tízezer forintba került, hiszen a madárürülék veszélyes hulladéknak számít.Budai egyébként más főtéri épületeknek is közös képviselője, például a Bérpalotáé is. Azt mondja, másutt is hasonló a helyzet, és a lakóközösségeknek óriási kiadást jelent a galambok elleni harc. A problémáról egyébként egy lakossági fórumon elhangzottak kapcsán korábban is írtunk (2017. november 8.: Elszaporodtak a galambok Makón).A városházán megtudtuk, végre komoly előrelépés várható az ügyben. Megkeresték a belvárosban lévő nagyobb ingatlanok üzemeltetőit (Glorius szálló, Návay Szakgimnázium, Galamb József Szakgimnázium, József Attila Gimnázium), és a belvárosi lakóingatlanok közös képviselőivel is felvette a kapcsolatot az önkormányzat.

Mindenki jelezte, hajlandók a megoldásban segédkezni. Már vállalkozót is találtak, aki a jogszabályoknak megfelelő befogást és elszállítást a megállapodás megkötését követően elkezdi. A gyűrűvel ellátott egyedeket visszaadják a nyilvántartás szerinti tulajdonosának.A városházáról kapott közlemény hangsúlyozza: a galambok fokozott jelenléte nemcsak a szaporodásukkal magyarázható, hanem azzal is, hogy az általuk eddig használt padlásokból a felújítások következtében kiszorulnak. Ezért az elkövetkező években is figyelni kell arra, hogy ne legyen belőlük sok a makói utcákon.