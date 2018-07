Három család kapott Makón bérlakást - nagy volt az érdeklődés: 65-en pályáztak

Szalkai Éva és a család boldogan vette birtokba az új lakást. Fotók: Szabó Imre

– Eddig is bérelt lakásban laktunk, de az jóval drágább volt, bizonytalan is, ez meg közel van a sulihoz – mondta örömmel Szalkai Éva tegnap délelőtt, amikor családjával együtt birtokba vehette a makói önkormányzat egyik felújított bérlakását a Vásárhelyi utcában. Párjával és három lányukkal a Szikszai iskola egykori tornaszobájában kialakított 3 bérlakás közül a legnagyobb, 93 négyzetméteresbe költözhettek be – bérleti díja 30 ezer 690 forint lesz. Természetesen a másik két lakás is gazdára talált: a kulcsokat Farkas Éva Erzsébet polgármester és a helyi képviselő, Kádár József adta át a családoknak a helyszínen. A három lakásra 65 pályázat érkezett, ezek közül választott az illetékes bizottságok javaslata alapján a képviselő-testület.A városvezető elmondta, az épület felújítására, átalakítására 15 milliót költöttek; a munka egy részét közhasznú foglalkoztatottak végezték, a legnagyobb tétel a tető helyreállítása volt. A város 3 éve látott hozzá a bérlakásokból származó, korábban felhalmozódott kintlévőségek behajtásának, és a pénzt hasonló, elhanyagolt ingatlanok felújítására fordítják. Éves szinten 20–25 milliót fordítanak ilyen célra. A városnak egyébként összesen 215 bérlakása van. A polgármester azt is elmondta: ráadásként idén őszre 4 fecskelakást is kialakítanak fiatalok számára – átadásuk ősszel várható.