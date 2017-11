Három éve üres a makói Korona étterme - a város legelegánsabb, legendás vendéglője volt

A Korona zárva, függönyei behúzva. Fotó: Szabó Imre

Jelenleg folyik az egyeztetés a Korona alsó szintjének hasznosítására – mindössze ezt a szűkszavú információt kaptuk a városházáról, amikor arról érdeklődtünk, sikerült-e már új bérlőt találni a Korona éttermi részére. Mint annak idején megírtuk, a város legelegánsabb vendéglője éppen három évvel ezelőtt, egyik napról a másikra zárt be; addigi bérlője nem hosszabbított szerződést, és jelentős összegű hátralékot felhalmozva távozott.

A Széchenyi téren található, műemléki védelem alatt álló, eklektikus stílusú, több mint 150 éves Korona emeleti részén valaha szálloda működött, most irodák. Hotelként 1992-ben zárt be; a város önkormányzata rá két évre megvette, majd 2005-ben felújította közel egymilliárdos költségvetéssel. A konyhával együtt 826 négyzetméteres éttermi résznek azóta több gazdája volt – jóformán mindegyik arra panaszkodott, hogy ez az emeleti szállodai rész nélkül nem üzemeltethető gazdaságosan.A három évvel ezelőtti bezárást követően az önkormányzat ugyan többször meghirdette az éttermet, komoly érdeklődő azonban nem jelentkezett. Két évvel ezelőtt, nyáron az épület egy részében a város egyik cége fagyizót üzemeltetett, ezt leszámítva azonban manapság csak alkalmi rendezvényeknek ad otthont, illetve lakossági fórumok helyszínéül szolgál, és itt tartják a testületi üléseket is a városházi díszterem felújításáig. Három év alatt mindenesetre több étkezde, vendéglő nyílt a belvárosban.