Három évtizedes hórekord a folyó vízgyűjtő területén - idén kiönthet a Maros

A Maros Makónál tegnap. Egyelőre nem lépett ki a mederből a folyó. Fotó: szabó Imre

Ha lassan melegszik az idő, és közben kevés lesz az eső, a vízszint lassú növekedésére és alacsonyabb vízállásokra lehet számítani, de ha a hőmérséklet gyors emelkedését többnapos, nagy esőzések kísérik, ezek heves árvizeket válthatnak ki, rendkívül magas vízállásokkal.

– Az elmúlt tél folyamán a Maros vízgyűjtő területén nagy mennyiségű hó halmozódott fel – erősítette meg lapunknak Kozák Péter, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) igazgatója. Az olvadás kezdetekor, március elején a hóban tárolt vízkészlet az elmúlt 30 évben az ebben az időszakban eddig előfordult legnagyobb érték körüli volt. Az azóta eltelt napokban a hótakaró csökkent, de vízkészlete még mindig a sokéves időszaki maximum közelében van.A szakember azt mondja, a tél végi, kora tavaszi időszak árhullámainak kialakulását, nagyságát a vízgyűjtőt borító hó leolvadásának körülményei befolyásolják.A felvázolt két extrém helyzet között persze sokféle időjárási és vízjárási forgatókönyv képzelhető el, az alakító tényezők súlyának megfelelően – hívta fel a figyelmet. Emiatt most még nem lehet arra vonatkozó prognózist készíteni, hogy a hóolvadás hoz-e a mederből kilépő árvizeket. Csak annyi állapítható meg, hogy a nagy hómennyiség miatt a tavaszi időszakban ez előfordulhat.A várható vízszint nagyságára vonatkozó előrejelzést a Maros esetében, az árhullám nagyságától függően 3-7 napra lehet adni. A jelenlegi előrejelzés szerint a Maroson a hét hátralévő részében várhatóan nem lesz olyan magas a vízállás, ami miatt a folyó hullámtere víz alá kerülne. Tegnap meg is néztük a Maros-hídnál, mennyire áll magasan a folyó vízszintje – egyelőre semmi ok az aggodalomra. Az üdülőövezetben sem szedelőzködnek még a hullámtéri üdülőkből, a strandról sem. Az Ativizig ígéri: amennyiben a további előrejelzések a marosi hullámtér elöntését mutatnák, a médián keresztül értesíteni fogják az érintetteket.A legmagasabb vízállást 1975-ben mérték, az 625 centi volt.